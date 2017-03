Obama lại bị ruồi quấy rầy

Chú ruồi "vô duyên" đã đáp xuống ngay giữa trán Tổng thống Mỹ khi ông đang phát biểu.

Một chú ruồi lớn đã ngắt lời Tổng thống Mỹ khi ông đang trình bày về sự lựa chọn của mình cho vị trí đứng đầu Ủy ban Hối đoái & Chứng khoán (SEC) và Cơ quan giám sát tài chính đối với các sản phẩm tiêu dùng tại phòng ăn quốc gia của Nhà Trắng.

Dưới ánh đèn truyền hình sáng choang, chú ruồi này đã lượn qua lượn lại quanh đầu ông Obama sau đó nhanh chóng "hạ cánh" ngay giữa trán ông.

Mặc dù hết sức khó chịu trước sự "vô duyên" của chú ruồi này nhưng Tổng thống chỉ dùng tay xua "kẻ quấy rối" đi chỗ khác.

"Gã này đang làm phiền tôi," Obama nói và liếc nhìn nhân viên của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ bị ruồi quấy rầy.

Trong một buổi nói chuyện về vấn đề chăm sóc sức khỏe của Mỹ tại Nhà Trắng năm 2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama liên tục bị một chú ruồi liên tục bay vo ve xung quanh và thậm chí còn đậu cả lên trán, lên mép ông.

"Vị khách không mời" này đã làm Tổng thống nổi cáu và quát "Get out of here" (Hãy biến khỏi đây!).



Năm 2009, một chú ruồi đã “hi sinh” trong lòng bàn tay Obama khi dám xen ngang màn hình trong lúc ông đang trả lời cuộc phóng vấn của phóng viên truyền hình CNBC.

Theo Sầm Hoa (VNN / Reuters/Dailymail)