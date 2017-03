Obama mời Beyonce hát trong lễ nhậm chức

Vợ chồng Obama nhảy tình tứ khi ca sĩ Beyonce hát trong lễ nhậm chức năm 2009. Ảnh: AFP

Theo Telegraph, Beyonce sẽ chiếm lĩnh sân khấu trung tâm với tư cách là một trong ba ca sĩ khách mời đặc biệt tại lễ nhậm chức của Obama ngày 21/1 tới.

Nữ ca sĩ Kelly Clarkson và giọng ca từng giành giải thưởng Grammy James Taylor cũng sẽ cùng diva dòng nhạc R&B hòa giọng vào những ca khúc cổ điển ca ngợi đất nước tại lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 57.

Beyonce sẽ hát quốc ca Mỹ, Clarkson hát My County ’Tis of Thee, ca khúc mà Aretha Franklin từng hát trong lễ nhậm chức đầu tiên của Obama, trong khi rocker thập niên 70 Taylor biểu diễn America the Beautiful.

Beyonce, 31 tuổi, và Taylor, 64 tuổi, đều là những nghệ sĩ góp mặt trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của Obama năm 2009. Vợ của rapper Jay-Z thể hiện đẳng cấp với ca khúc At Last, trong khi ông Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle nhảy tình tứ trên sân khấu.

Richard Blanco, 44 tuổi, con của một gia đình nhập cư gốc Cuba, sẽ đọc thơ tại lễ tuyên thệ của tổng thống. Người này được cho là người trẻ nhất từ trước tới nay đọc thơ tại một lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ.

Những khách mời khác của buổi lễ là nhà báo kiêm nhà hoạt động quyền dân sự Myrlie Evers-Williams, mục sư Louie Giglio.

"Phó tổng thống Joe Biden và tôi rất vinh hạnh khi được những nghệ sĩ với tài năng tuyệt vời này biểu diễn trong lễ nhậm chức", ông Obama cho biết trong một thông báo. "Âm nhạc của họ chạm đến trái tim của nước Mỹ và trò chuyện với mọi người trên khắp đất nước".

Lễ nhậm chức tại tòa nhà quốc hội Mỹ năm nay diễn r ngày 21/1, bởi theo thông lệ các lễ nhậm chức không được tổ chức vào chủ nhật. Ngày 20/1, tổng thống Obama sẽ có một nghi lễ nhậm chức tại Nhà Trắng vào đúng giữa trưa, thời điểm ông chính thức đảm nhận nhiệm kỳ hai, theo quy định của Hiến pháp Mỹ. Dự kiến có khoảng 600.000-800.000 người sẽ đổ về Washington để chứng kiến lễ nhậm chức của Obama, chưa bằng một nửa so với gần hai triệu người cách đây 4 năm.

Theo Anh Ngọc (VNE)