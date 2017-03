Osin nam được ưa chuộng và ca ngợi

Tiếng chuông cửa vang lên mỗi sáng thứ 5 đều khiến nụ cười xuất hiện trên gương mặt bà Adeline Sng, vì nó có nghĩa là người giúp việc chuyên nghiệp đã tới.



Tuy nhiên, chờ ngoài cửa không phải là "một bà giúp việc" như mọi người vẫn tưởng. Thay vào đó là một nam giới cao to vạm vỡ, người giúp việc bán thời gian cho các bà nội trợ. Đúng vậy, đó là một Osin nam.



Ngành kinh doanh dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hiện có nhiều osin nam, 26 công ty điều hành dịch vụ này ở Singapore cho biết qua phỏng vấn. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng khái niệm Osin nam là tương đối mới và cần thời gian để mọi người quen với nó, đặc biệt là những hộ gia đình châu Á.



Liệu nam giới có thể lấp đầy chỗ trống mà những người giúp việc nước ngoài để lại không, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt người giúp việc nước ngoài và họ lại đòi lương cao.



Bà Sng, 50 tuổi, có 2 con trai trong độ tuổi thiếu niên, đã mất một thời gian cân nhắc trước khi trở nên thoải mái với việc có một người giúp việc là đàn ông.



Nói với tờ The New Paper hôm 20/2, bà Sng cho hay: "Tôi từng sợ rằng hàng xóm sẽ nói ra nói vào khi nhìn thấy một nam giới bước vào nhà tôi. Tôi cũng không chắc liệu anh ta có phù hợp với công việc không".



Tám tháng sau, bà Sng hoàn toàn hài lòng. "Anh ta làm việc rất cẩn thận và tỷ mỉ. Điểm tôi thích nhất là anh ta có thể làm những việc nặng như giặt thảm và quét trần nhà". Bà Sng cười và nói thêm: "Chồng và hai cậu con trai thường trêu tôi, nói rằng tôi dường như hạnh phúc khi nhìn Gary hơn so với họ".



Gary Fletcher, 40 tuổi, người giúp việc nam giới làm cho nhà bà Sng từ chối trả lời phỏng vấn với lý do xấu hổ. Tuy nhiên, 18 trong số 26 nhà điều hành dịch vụ quản gia nói, trong đội ngũ lau dọn của họ có cả nam giới.



Các công ty kinh doanh người giúp việc cho biết, nhu cầu về osin bán thời gian đã tăng mạnh, đặc biệt khi nguồn cung cấp osin nước ngoài giảm trong năm vừa qua.



Bà Wong Khai Lim, 39 tuổi, hiện điều hành một công ty cung ứng lao động cùng 3 đối tác khác cho hay, trong nhóm của 16 người lau dọn của bà có 4 nam giới đều là người địa phương.



Bà Wong nói: "Chúng tôi nhận được phản hồi từ khách hàng rằng những người giúp việc nam giới của chúng tôi rất tỷ mỉ. Có một khách hàng nói với chúng tôi rằng bà hài lòng như thế nào khi người osin nam dùng bàn chải đánh răng cọ cặn giữa các miếng gạch trên sàn nhà".



Bà Liew Seow Ling, 42 tuổi, giám đốc điều hành của dịch vụ quản gia cho biết, các khách hàng đang ngày càng chấp nhận ý tưởng về người giúp việc nam giới khi họ phái đội ngũ lau dọn đặc biệt đi làm. "Chúng tôi có một người giúp việc nam, đi cùng với vợ. Nhìn chung, khi ý tưởng này được phổ biến, chúng tôi vẫn phải phá vỡ những rào cản với khách hàng".



"Khách hàng thường ngại ngần và có thể đồng ý nhận người giúp việc nam song cuối cùng họ sẽ chọn một người lau dọn là phụ nữ", bà Liew nói.



Bà Cheryl Chan, 31 tuổi, điều hành dịch vụ Lau dọn nhà cửa, thường gửi người giúp việc nam đi thực hiện các công việc nặng nhọc như giặt thảm. "Hầu hết khách hàng châu Á không thoải mái với việc để một người đàn ông vào nhà, không giống người ngoại quốc hay người Caucasus".



Agnes McGinlay, bà nội trợ ngoại quốc, là một trong những người không cần quan tâm tới giới tính người giúp việc nhà. Agnes theo chồng sang Singapore khi công ty phái ông này sang đây. Cặp vợ chồng người Scotland này có 3 con, gồm 5, 8 và 11 tuổi.

Bà McGinlay, 40 tuổi nói: "Thực tế là tôi khá hài lòng vì người giúp việc của tôi làm việc khá tươm tất".



Ferris, 47 tuổi, đã làm trong bộ phận dọn phòng của hàng loạt khách sạn suốt 25 năm qua, quyết định chuyển nghề làm giúp việc bán thời gian hồi tháng 12 năm ngoái khi nhận biết nhu cầu về nghề này tăng. Ferris, hiện làm nghề dọn nhà bán thời gian 3 lần một tuần nói, "tôi thích việc này vì giờ giấc linh hoạt".



Ông Goh, 35 tuổi, có công việc toàn thời gian trong ngành công nghệ thông tin vào ngày làm việc bình thường, nhưng chuyên giúp việc dọn dẹp vào cuối tuần. "Tôi có nhiều thời gian rảnh và nghĩ rằng mình có thể nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Làm việc mà tôi thích cũng là một cách rất ổn. Tôi là một người khá sạch sẽ và gọn gàng".





Theo Hoài Linh (VNN/ New Paper)