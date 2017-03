Phần thưởng cho binh sĩ “kiềm chế lòng dũng cảm”

Theo đó họ sẽ trao phần thưởng công nhận hành động “kiềm chế lòng dũng cảm” cho binh sĩ nào tránh được việc phải sử dụng vũ khí có thể gây nguy hiểm cho những thường dân vô tội. Những người ủng hộ ý tưởng này hy vọng sẽ khích lệ được các binh sĩ cân nhắc kỹ càng trước khi nhả đạn hay thả bom vào các mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

Đây là ý tưởng do Nhóm cố vấn và hỗ trợ chống lực lượng nổi dậy của NATO đề xuất. Trong một tuyên bố trên trang web của NATO, nhóm này cho rằng: “Việc này sẽ là cơ hội để công nhận và khích lệ binh lính, những người đã thể hiện lòng dũng cảm một cách khác thường và sự tự chủ bằng cách không sử dụng vũ khí. Nhưng thay vào đó, họ phải liều mạng để làm giảm căng thẳng và những tình huống nguy hiểm tiềm tàng”.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh NATO đang phải đối phó với tình trạng quân đội gây thương vong cho dân thường khiến nhiều người dân Apganixtan tức giận và quay ra ủng hộ Taliban. Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 2.412 dân thường Apganixtan đã thiệt mạng vào năm ngoái, tăng 14% so với năm 2008. Trong đó 2/3 là do các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy. Theo Bộ Nội vụ Apganixtan, chỉ tính riêng từ ngày 21-3 đến 21-4 vừa qua, 173 dân thường Apganixtan đã thiệt mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ này không tiết lộ lực lượng nào phải chịu trách nhiệm, nhưng Taliban thường đổ lỗi cho lực lượng liên quân.

Thông thường đa số các phần thưởng trong quân đội được trao trước đây chủ yếu là cho các binh sĩ tiêu diệt được ụ súng máy hay cứu được các đồng đội trên chiến trường. Tướng McChrystal, chỉ huy quân đội Mỹ và NATO tại Apganixtan đang xem xét đề xuất đặc biệt này để xem có thể thực hiện như thế nào. Tướng M.Hô cho biết, NATO không định lập ra một loại huy chương mới để công nhận hành động “kiềm chế lòng dũng cảm” mà sẽ chỉ trên cơ sở những phần thưởng hiện nay để công nhận những binh lính đã nỗ lực để tránh gây thương vong cho dân thường.

Năm ngoái tướng McChrystal đã ban hành các quy định nghiêm ngặt để hạn chế việc sử dụng vũ lực trong nỗ lực làm giảm tỉ lệ thương vong cho dân thường và xoa dịu sự tức giận của công chúng Apganixtan. Nỗ lực này của NATO đã khiến tỉ lệ thương vong do quân đội NATO và các lực lượng Apganixtan gây ra giảm xuống phần nào.

Theo Yến Nhi (QĐND)