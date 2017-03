Pháp tuyên chiến với ngỗng trời Canada

Ngỗng trời Canada bắt đầu xuất hiện tại châu Âu từ thế kỷ 17. Ảnh: lynxeds.com.

Theo Minh Long (VNE)



AFP dẫn thông báo của Bộ Môi trường Pháp cho hay, việc săn ngỗng trời sẽ được phép diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8/2012 tới tháng 2/2013. Chủ trương này sẽ được xem xét lại vào năm 2015.Ngỗng trời Canada (branta canadensi) được đưa tới châu Âu từ thế kỷ 17 và số lượng của chúng tăng nhanh theo thời gian. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, chỉ vài trăm con ngỗng trời Canada sống tại Pháp. Nhưng ngày nay con số đó đã tăng lên vài nghìn.Các nhà sinh thái học nói phân của ngỗng trời Canada gây ô nhiễm các nguồn nước và những không gian xanh. Ngoài ra chúng còn tranh giành nơi làm tổ với những loài chim nước bản địa như mòng két, le le.Nhiều quốc gia coi ngỗng trời Canada là động vật gây phiền toái. Hồi tháng 3 chính phủ New Zealand cho phép người dân và các tổ chức săn, bắt chúng.Ngỗng trời Canada cũng được coi là mối nguy hiểm đối với ngành hàng không. Năm ngoái giới chức Mỹ diệt gần 1.700 con ngỗng trời xung quanh các sân bay ở thành phố New York sau khi một phi cơ của hãng hàng không US Airways va chạm với một đàn ngỗng trời. Cú va chạm khiến phi công phải điều khiển máy bay đáp xuống sống Hudson.