Phát hiện các côn trùng niên đại 230 triệu năm trước

Hai con ve tìm thấy trong hổ phách thuộc 2 loài ve riêng biệt. (Nguồn: AP)



Theo Huy Lê (Vietnam+)



Những phát hiện ở Italy nói trên được công bố hôm 27/8 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (Mỹ), nghe có vẻ giống bối cảnh Công viên kỷ Jura, nhưng trên thực tế những con côn trùng này con xuất hiện từ trước đó rất nhiều.Ba con côn trùng này thuộc kỷ Triat, sớm hơn khoảng 100 năm so với những con côn trùng cổ nhất từng được biết đến bị kẹt trong hổ phách.Trước đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ lưỡng 70.000 giọt hổ phách được tìm thấy ở Đông Nam Italy và tìm thấy hai con ve cực nhỏ cùng một con ruồi gần như nguyên vẹn. Hai con ve nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường còn con ruồi thì hơi nhỏ hơn ruồi giấm một chút.Ông David Grimaldi, Giám đốc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ ở New York, tác giả của nghiên cứu lưu ý mặc dù còn có những con côn trùng cổ hơn được phát hiện trong hóa thạch, nhưng những phát hiện mới này hoàn toàn khác vì chúng không bị nén lại và được bảo quản tốt hơn.Khi so sánh những con ve cổ đại nói trên với những hậu duệ của chúng thời hiện đại, ông Grimaldi đã bị bất ngờ bởi sự giống nhau đến kỳ lạ giữa chúng dù đã trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa.Những con ve cổ đại ngoại trừ một số khác biệt ở miệng và có ít chân hơn thì "chúng giống hệt loài ve hiện đại."/.