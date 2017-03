Phát hiện hổ trên "mái nhà thế giới"

Một con hổ xuất hiện trong những đoạn phim của BBC. Vị trí mà nó đứng có độ cao 4.100 m. Ảnh: BBC.

Phần lớn hổ hoang dã sống trong đồng cỏ và rừng - những nơi có độ cao cực kỳ khiêm tốn - bởi chúng có thể ngụy trang dễ dàng ở những nơi đó. Hầu như chẳng có ai nghĩ hổ có thể tồn tại được trên những dãy núi cao như Himalaya.

Nhiều người dân Bhutan khẳng định họ nhìn thấy hổ trên dãy núi Himalaya, nhưng chưa ai chụp được ảnh hay đưa ra bằng chứng đáng thuyết phục. Vì thế đoàn làm phim thuộc bộ phận Lịch sử tự nhiên của BBC quyết định tới Bhutan để tìm hiểu thực hư. Họ đặt nhiều camera trên các cây và trong bụi rậm ở những vùng mà họ nghi có hổ rồi trở về Anh. Những camera đó có khả năng tự ghi hình mọi vật di chuyển phía trước ống kính. Ba tháng sau họ quay trở lại để kiểm tra các camera.

Kết quả khiến mọi người bất ngờ. Các đoạn phim cho thấy nhiều con hổ xuất hiện ở độ cao từ 3.000 tới 4.100 m. Chúng di chuyển, rình mồi hoặc đánh hơi.

Gordon Buchanan, nhà quay phim trong đoàn, nói một con hổ cái tiết sữa – dấu hiệu cho thấy nó đang nuôi con. Như vậy chắn chắn vài hổ con đang sống ở đâu đó trên đồi.

“Đây là một phát hiện có ý nghĩa đối với sự sinh tồn của loài hổ. Khả năng sống ở độ cao như vậy rất quan trọng đối với tương lai của chúng”, Buchanan bình luận.

Nhà quay phim Gordon Buchanan buộc camera lên cây ở khu vực mà anh nghĩ hổ có thể đi qua. Ảnh: BBC.

Alan Rabinowitz, một chuyên gia về hổ đi cùng đoàn làm phim của BBC, nhận định môi trường sống của hổ đa dạng hơn nhiều so với suy nghĩ của con người và dãy núi Himalaya là nơi rất an toàn đối với chúng. Ông hy vọng phát hiện này sẽ thúc đẩy cộng đồng quốc tế mở một “hành lang an toàn” dành cho hổ tại châu Á. Trong hành lang đó hổ sẽ không chịu tác động của con người.

“Bhutan là mắt xích còn thiếu trong hành lang an toàn của hổ”, Rabinowitz nói.

Đoàn làm phim đã trình bằng chứng về sự tồn tại của hổ lên Thủ tướng Bhutan, ông Jigme Thinley. Ngài thủ tướng cam kết sẽ phối hợp với các quốc gia láng giềng để bảo đảm an toàn cho các con hổ.

Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế thông báo số lượng hổ hoang dã hiện chỉ còn chưa tới 3.200 con, so với 100.000 con cách đây hơn một thế kỷ.

Đại diện của 13 quốc gia có hổ sẽ họp tại thành phố Saint Petersburg, Nga vào tháng 11 để thảo luận về các biện pháp tăng số lượng hổ hoang dã lên gấp đôi trong khoảng thời gian từ nay tới năm 2022.

Theo Minh Long (VNE)