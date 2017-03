Phát hiện "thành phố ngầm" người nhập cư trái phép ở Moscow

Thành phố ngầm này có cả quán cà phê, rạp chiếu phim, sòng bạc và chuồng gà.

Khi cảnh sát đột kích thành phố ngầm phía dưới một khu chợ ở thủ đô, họ phát hiện được một khu liên hợp may mặc với 122 máy may. Trong khi hơn 200 lao động tại đây đang miệt mài may vá các loại quần áo hàng hiệu suốt 24/24h thì những người đi lại ở trên mặt đất không biết gì về những hoạt động đang diễn ra dưới chân họ. Từ bên ngoài, những cửa hàng may đo ngầm này giống như một gara xe bình thường.

Trong thành phố ngầm này cũng có nơi để giải trí. Cảnh sát phát hiện được một căn phòng được thiết kế làm quán cà phê kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, với một lò nướng và lò than. Ngoài ra, còn có một rạp chiếu phim với 35 ghế và một phòng chơi bài.

Cuộc đột kích được tiến hành vào cuối tháng 5. Đột kích nhằm vào người di cư thường xuyên diễn ra ở thủ đô của Nga do Moscow là đích đến của hàng triệu người từ các nước Liên Xô cũ và các nước khác. Những người này tới Moscow để tìm kiếm công việc tốt hơn ở quê nhà.

Theo một số ước tính, tại Moscow, cứ 1 người làm việc có giấy phép thì có 10 người làm việc trái phép. Cơ quan di trú liên bang cho biết, có tới 3 triệu người di cư trái phép hiện sống ở Nga.

Năm 2012, giới chức liên bang đã trục xuất 16.000 người nước ngoài khỏi Moscow do làm việc không giấy phép.

Theo Hoài Linh (VNN / RT)