Phát hiện thỏ không tai gần nhà máy Fukushima

Một con thỏ sinh ra không có tai ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản). Ảnh: Rex Features.

Theo tờ Daily Mail, những người dân sống gần Fukushima cảm thấy hoang mang sau khi biết thông tin rằng một con thỏ chào đời không có tai cạnh nhà máy điện hạt nhân này vào cuối tháng trước. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân tới những thế hệ tương lai.



Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị rò rỉ phóng xạ sau khi cuộc tấn công của thảm họa kép động đất và sóng thần vào tháng 3 vừa qua. Hậu quả là, một số lò phản ứng hạt nhân của nhà máy đã phát nổ và gây rò rỉ phóng xạ ra ngoài.



Sau sự cố, các chuyên gia về hạt nhân của Nhật Bản vẫn thường xuyên theo dõi nồng độ phóng xạ quanh khu vực của nhà máy Fukushima. Trong một báo cáo tuần tuần vừa rồi, chính phủ Nhật Bản thừa nhận lượng phóng xạ trong không khí quanh khu vực nhà máy đang ở mức nghiêm trọng.

Thỏ không tai và 2 thỏ bình thường khác cùng đàn ở gần một máy đo phóng xạ hạt nhân. Ảnh: Rex Features.



Đoạn video quay cảnh chú thỏ không có tai đã được đăng tải trên mạng YouTube với tiêu đề “thỏ hạt nhân”. Đoạn video này sau đó đã được phát tán rất nhanh trên mạng Internet. Trang NY Daily News dẫn lời một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi khả năng thỏ sinh ra không có tai là do ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân.



“Tôi nghi ngờ khả năng con thỏ sinh ra không có tai là do ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân, bởi vì những con thỏ con sinh ra cùng đàn không bị dị tật này. Chỉ từ một trường hợp đặc biệt như vậy, tôi chưa thể tin phóng xạ ảnh hưởng tới thể hệ tương lai của loài thỏ”, tiến sĩ Dana Krempels, thuộc hiệp hội nuôi thỏ ở Mỹ, cho biết.



Năm 2008, một con thỏ khỏe mạnh cũng được sinh ra không có tai ở Anh. Các nhà khoa học nhận định trường hợp này có thể xảy ra do đột biến gen hay do thỏ mẹ đã cắn đứt tai thỏ con sau khi chào đời.

Theo Hà Hương (VNN)