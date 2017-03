Phát hoảng khi câu được con cá mập trắng khổng lồ

Andy Hales và chiến tích của mình. (Nguồn: BPM)

Con cá mập khổng lồ này dài hơn 5m và nó là con cá mập trắng lớn nhất bị bắt từ trước đến nay bằng cần câu. Kỷ lục trước đó là con cá mập nặng 1,2 tấn bị bắt ở Australia vào năm 1959.Ông Hales là giám đốc của công ty dịch vụ xây dựng Zone Cee, tại Hall Green. Để câu được con cá mập trên, ông đã phải vật lộn với nó trong suốt hai tiếng đồng hồ. Ông đã buộc chặt cần câu vào một chiếc ghế trên thuyền và để con cá mập kéo chiếc thuyền đi lòng vòng."Bạn có thể nhìn thấy những chiếc răng nhọn lớn bằng đầu của tôi. Tôi đã khá liều mạng vì có thể vấp ngã và lao vào nó. Tôi nghĩ rằng để câu một con cá mập to đến như vậy tôi cần phải có một chiếc thuyền lớn hơn” - ông Hales hồi hộp cho biết.Richard Foster (54 tuổi), một nhân viên của Hales và cũng là người có mặt trên thuyền cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ muốn câu một con cá ngừ nhưng bất ngờ con cá mập lại cắn câu. Khi con cá mập tiến sát tới thành thuyền chúng tôi cảm thấy thực sự khá kinh ngạc bởi nó phải có kích thước to bằng hai con ngựa.”Foster có khá nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bắt cá mập khi đã từng có 39 con cá mập cuốn theo lưỡi câu của ông. Tuy nhiên, ông không có may mắn như người chủ của mình./.