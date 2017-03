Phi thường cú nhảy dù vượt tốc độ âm thành từ độ cao hơn 39km

Felix Baumgartner (trái) đã lập lên kỳ tích

Đáng chú ý là để thực hiện cú nhảy này vận động viên nhảy dù người Áo chỉ mặc mỗi bộ đồ chịu áp suất cao thông thường. Trước đó anh được một khinh khí cầu khổng lồ đưa lên độ cao 39.044 m trước khi tung người vào khoảng không. Sau 4 phút 20 giây rơi tự do Baumgartner đã tiếp đất an toàn tại Roswell, bang New Mexico, Mỹ.





Theo các nhà tổ chức, với việc hoàn tất cú nhảy này, anh đã phá 3 kỷ lục thế giới trong đó có thành tích nhảy dù từ độ cao nhất. Đồng thời với vận tốc rơi đạt gần 422 m/s, tương đương 1,24 lần vận tốc âm thanh, anh chính là người đầu tiên nhảy dù vượt vận tốc âm thanh. Kỷ lục còn lại đó là chuyến bay khinh khí cầu có người lái cao nhất, vốn đã tồn tại suốt từ năm 1961.





Để thực hiện cú nhảy này, ngoài một thể lực phi thường, sự dũng cảm còn cần cả đến kỹ năng kiểm soát cơ thể cực tốt. Bởi khi nhảy từ độ cao như vậy, một vận động viên rất có thể sẽ bị bất tỉnh do bị xoay tròn trong không trung dưới tác động của trọng lực. Đây chính là điều Baumgartner phải đổi mặt trước khi anh ổn định được cơ thể trong tư thế thuận lợi nhất.





Bên cạnh đó nhiệt độ âm 68 độ C cũng là một thử thách cực kỳ nguy hiểm nếu chẳng may bộ phận sưởi ấm trong bộ đồ Baumgartner mặc bị hỏng. Trước khi nhảy phần sưởi ấm cho mũ bảo hiểm của anh đã bị trục trặc khiến chiếc mũ bị mờ trắng khi anh hít thở.





Sau khi chứng kiến cú nhảy khó tin trên, ngay cả các nhà du hành vũ trụ chuyên nghiệp cũng phải lên tiếng chúc mừng Felix Baumgartner. “Đơn giản là quá xuất sắc, Felix. Giờ đó chính là điều tôi gọi là thách thức những giới hạn”, Tim Peake, nhà du hành người Anh tại Cơ quan vũ trụ châu Âu viết trên trang Twitter của mình. Nhà du hành của NASA Nicole Stott cũng trầm trồ: “Felix Baumgartner đã tiếp đất! 128.000 feet!”.





Tổng thống Áo Heinz Fischer cũng là một trong những người chúc mừng Baumgartner đầu tiên khi khẳng định đây là “thành công vĩ đại” và rằng “Nước Áo tự hào về thành tích của anh”, vị tổng thống Áo chia sẽ trên trang Facebook.





Về phần mình Baumgartner cho biết anh không cảm thấy tiếng nổ âm, hiện tượng thường gặp khi một vật thể di chuyển với tốc độ vượt vận tốc âm thanh, vì còn mải lo giữ vững tư thế. “Tôi không cảm thấy tiếng nổ âm bởi khi đó tôi còn đang lo giữ cho cơ thể ổn định”, Baumgartner nói. Đồng thời anh cho biết thêm đã bị xoay khá nhiều sau khi bắt đầu nhảy. “Việc này thực sự khó hơn rất nhiều so với những gì tôi đã nghĩ”.





Đồng thời Baumgartner chia sẻ anh như trút được gánh nặng “20 tấn trên vai” sau khi đã chuẩn bị cho sự kiện này suốt 7 năm trời. Trước khi được đưa lên độ cao 39km chỉ vài phút, tưởng như buổi nhảy dù của Baumgartner lại phải hoãn lại một lần nữa khi chiếc mũ bảo hiểm gặp trục trặc.





“Ngay cả trong một ngày như thế này khi bạn khởi đầu rất tốt vẫn sẽ có những trục trặc nhỏ…Sẽ ra sao khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ và rồi tất cả dừng lại chỉ vì một vấn đề nhỏ. Nhưng cuối cùng tôi quyết định vẫn nhảy và đó là quyết định đúng”, Baumgartner hồi hởi.

