Phiên đấu giá trăm triệu đô tại Hong Kong

Được tổ chức bởi nhà đấu giá danh tiếng Christie’s, phiên đấu giá mùa thu đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong từ ngày 26/11 đến 2/12. Hơn 2.800 tác phẩm nghệ thuật, đá quý và các sản vật khác được mang ra đấu giá, dự kiến thu về hơn 1,7 tỷ đôla Hong Kong (219 triệu USD).

Bức họa của họa sĩ Zeng Fanzhi có thể được mua với giá 12 đến 18 triệu đôla Hong Kong (1,5 đến 2,3 triệu USD). Ảnh: Christie's

Tại đây, người mua có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất của thế kỷ 20 có nguồn gốc từ Trung Quốc và châu Á nói chung. Hiện nay, đại gia từ Trung Quốc đại lục là những khách hàng tiềm năng nhất cho loại mặt hàng này.

"Khách hàng đều là các đại gia hết sức giàu có. Nhờ những người mua hào phóng, trong vài năm gần đây giá tác phẩm nghệ thuật của nhiều tác giả như Sanyu, Chen Cheng-Po và Zao Wou-ki lên như diều gặp gió", Jehan Chu, Giám đốc công ty tư vấn nghệ thuật Vermillion Art Collections cho biết.

Một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhất trong kỳ đấu giá này là bức "Potted Chrysanthemum in a Blue and White Jardinière" của họa sĩ Sanyu. Christie’s dự kiến sẽ thu về ít nhất 35 triệu đôla Hong Kong (4,5 triệu USD) cho bức này. Ngoài ra, bức tranh phong cảnh "Villa by Lake Tai,” của họa sĩ Chen Cheng-Po vẽ năm 1929 được ước tính sẽ có giá 18 đến 26 triệu đôla Hong Kong.

Trong phiên đấu giá tại Hong Kong hồi năm ngoái, nhà Christie’s đã thiết lập kỷ lục cho viên kim cương hồng nặng 5 carat mang tên Vivid Pink, với giá 83,5 triệu đôla Hong Kong (10,5 triệu USD). Năm nay, nhà đấu giá hy vọng họ sẽ tự tay phá kỷ lục cũ bằng một viên kim cương hồng khác to hơn, quý hiếm hơn mang tên "Perfect Pink". Đây là viên kim cương nặng 14,23 carat, được dự doán sẽ mang về 110 đến 150 triệu đôla Hong Kong (14 đến 19 triệu USD).

Theo Thanh Bình (VNE)