Phòng xử án thời suy thoái kinh tế

Rất nhiều vụ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến khủng hoảng tài chính, từ nợ xấu, vỡ hợp đồng đến ly hôn, bạo hành gia đình do mất việc hay nhà cửa bị tịch biên.

Theo điều tra của báo New York Times (Mỹ), so với năm trước, số vụ kiện trong năm 2009 do vỡ hợp đồng tăng 9%, số vụ kiện do đất đai, nhà cửa bị tịch thu thế nợ tăng 17%, số vụ án bạo hành gia đình tăng 18%. Hầu hết các bang khác cũng vậy. Tại bang Florida, trong năm 2009, số vụ xét xử về kê biên tài sản tăng 446% so với năm 2006. Tại bang Arizona, số vụ kiện do thu hồi tài sản tăng gấp ba so với năm trước và số vụ kiện tranh chấp hợp đồng tăng 77% so với hai năm trước.

10 năm trước, các tòa dân sự thành phố (có thẩm quyền xét xử các vụ án có số tiền khiếu kiện tối đa 25.000 USD) mỗi năm xử lý chừng 200.000 vụ. Năm ngoái, các tòa phải giải quyết đến hơn 577.000 vụ. Nguyên nhân do số người nợ thẻ tín dụng gia tăng.

