Phụ nữ Mỹ thiếu tự tin

Nghiên cứu mang tên “Kinh nghiệm và cách sử dụng tài chính ở phụ nữ” cho thấy có đến 95% phụ nữ Mỹ tham gia quyết định tài chính trong gia đình và 1/4 trong số này là người ra quyết định chính. Tuy nhiên, niềm tin vào khả năng quản lý tài chính của bản thân họ không được cải thiện hơn so với trước đây, thậm chí kém đi do cuộc suy thoái kinh tế. Có hơn 60% người lệ thuộc vào lời khuyên của bạn bè hay gia đình nhưng cũng có khoảng 70% người muốn nghe thêm lời khuyên.



Phó Chủ tịch Prudential Joan Cleveland cho rằng cuộc suy thoái kinh tế giúp phụ nữ nhận ra nhu cầu cần lập kế hoạch tài chính để đáp ứng mục tiêu lâu dài nhưng hiện chỉ có 1/3 phụ nữ thực hiện việc này.



Có 1/3 người cần trợ giúp để lên kế hoạch tài chính trong tương lai. Khảo sát cũng cho thấy 38% phụ nữ không hiểu về chứng khoán. Do tình trạng suy thoái, có 56% người muốn làm việc nhiều thời gian hơn và 20% người muốn làm việc thêm khi về hưu. Phụ nữ tham gia vào việc quản lý tài chính đã tăng thêm khoảng 1/3 so với thập niên trước.



Đây là cuộc thăm dò thường kỳ mỗi hai năm lần thứ 5 của Prudential, với 1.250 phụ nữ từ 25 đến 64 tuổi được hỏi ý kiến trên mạng internet.





Theo NLĐ