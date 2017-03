Phụ nữ Nga sẽ bị cấm không được dùng giày cao gót?

Oleg Mikheyev, một nghị sỹ thuộc đảng A Just Russia nói rằng giày cao gót cũng như giày tập, giày đế mềm của nghệ sỹ ballet và giày lười của nam giới gây hại cho sức khỏe con người và đã tới lúc để làm điều gì đó.



Mikheyev đã gửi kiến nghị tới Liên minh thuế quan, gồm các nước Nga, Belarus và Kazakhstan, cho rằng nhóm nên triển khai các tiêu chuẩn chính thức quy định về chiều cao của gót giày.



Đề xuất dài 5 trang viết: "Giày dép chỉ được gắn phần gót cao từ 2-4cm, cùng lắm là 5cm. Tác động có hại từ việc đi giày đặc biệt cao gót và giày đế phẳng đã được các chuyên gia trên khắp thế giới ghi nhận. Thay đổi xu hướng này là việc cần thiết."



Phụ nữ Nga nổi tiếng vì đặt sự nghiệp làm đẹp lên trên sự thoải mái. Người ta thường thấy họ mang giày cao gót và "làm xiếc" trên các vỉa hè đóng băng trong mùa Đông hoặc các bãi biển đầy cát trong mùa Hè.



Trò chuyện với AFP, Mikheyev nói rằng ông chỉ cố nâng cao nhận thức về giày cao gót, thay vì muốn cấm hoàn toàn món đồ thời trang này.



Ông cho biết đề xuất là dấu hiệu cho thấy ông quan tâm tới phụ nữ Nga, muốn bảo vệ đôi chân của họ khỏi bị dị tật.



"Họ còn trẻ, họ đơn giản là không nghĩ về những điều đó," Mikheyev nói, cho biết khoảng 40% người Nga đang bị bệnh nấm chân do đi những đôi giày dép "gây hại" cho chân.



Mặc dù vậy, ý tốt của Mikheyev đã không được phụ nữ Nga chào đón. "Các nữ cộng sự đã không thèm nói chuyện với tôi trong nửa ngày rồi đấy," ông nói vui.



Đề xuất của ông hiện đã gây một cơn bão tranh cãi ở Nga. Một số phụ nữ nói rằng nếu giày cao gót bị cấm, họ sẽ vẫn cứ đi chúng. Cư dân Moskva Maria Larionova, 31 tuổi, đánh giá đề xuất của Mikheyev là sự vi phạm "tự do và không gian riêng tư."



"Tôi yêu giàu cao gót. Trông chúng rất nữ tính," cô Maria Larionova./.