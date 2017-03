Phụ nữ Ukraine tẩy chay tình dục với đàn ông Nga

Chiến dịch này nhằm động viên phụ nữ Ukraine “chống lại kẻ thù bằng bất kỳ phương cách nào”, do một nhóm phụ nữ Ukraine tiến hành thông qua mạng xã hội Facebook. Họ còn làm những chiếc áo thun đồng phục mang khẩu hiệu “Đừng dâng hiến cho đàn ông Nga” (Don’t give it to Russian) để bày tỏ sự phản đối Nga.

Áo đồng phục của những phụ nữ tham gia chiến dịch kêu gọi tẩy chay sex với đàn ông Nga. Nguồn: Facebook

Cô Katerina Venzhik, một biên tập của trang tin tức Delo.UA hiện đang sống ở Kiev và là người lập ra trang Facebook trên, cho rằng cuộc vận động tẩy chay tình dục này hết sức nghiêm túc. Cô phát biểu với tờ Independent: “ Chúng tôi đang dùng chiến dịch tẩy chay tình dục này để thu hút sự chú ý của dư luận tới những hỗn loạn do người Nga gây ra ở Crimea: Bắt cóc, hạn chế quyền con người, ngăn cản các nhà báo tác nghiệp. Và dĩ nhiên là phụ nữ Ukraine thích đàn ông Ukraine hơn”.

Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch tẩy chay tình dục, các nhà tổ chức đã thành công trong việc gây hiệu ứng trên mạng internet Nga. Do trang Facebook của chiến dịch này có một phần được viết bằng tiếng Nga nên có thể đây là một dấu hiệu cho thấy sự phản đối Moscow đã lan khắp các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau người Ukraine, bởi cứ 6 người Ukraine thì có 2 người chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Nga.

Phụ nữ Ukraine không phải là những người đầu tiên có ý tưởng “tẩy chay sex". Mới tháng trước, một nhóm phụ nữ ở Tokyo-Nhật đã dọa sẽ không ngủ với bất kỳ người đàn ông nào bỏ phiếu bầu cho một ứng viên thống đốc bị cho là có những quan điểm kỳ thị giới tính lỗi thời. Năm 2003, một nhóm phụ nữ Liberia cũng đã dẫn đầu một chiến dịch “cấm cửa” đàn ông với hy vọng chấm dứt nội chiến tại quốc gia châu Phi này.