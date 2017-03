Phụ nữ và đàn ông nhìn gì trên bãi biển?

Cụ thể, 90% phụ nữ dưới 35 tuổi thừa nhận rằng họ dành phần lớn thời gian trên bãi biển để so sánh ngoại hình của mình với tất cả những phụ nữ chung quanh, từ vòng 1, vòng 2 cho đến vòng 3. Và cuối cùng, đa số cũng đều kết luận rằng cơ thể mình thua kém người khác, không hấp dẫn bằng người khác, đúng như một ngạn ngữ phương Tây từng nói: “Cỏ trong vườn hàng xóm luôn xanh hơn”.

May thay, khi tuổi càng lớn thì phụ nữ sẽ thanh thản hơn trong suy nghĩ, do đó họ ít so đo hơn trước: bước qua tuổi 35 thì chỉ còn 70% rơi vào tâm trạng “cân đong đo đếm” này khi họ nghĩ rằng cơ thể mình cũng hấp dẫn như bao người phụ nữ khác đang giỡn sóng hay phơi nắng trên bãi cát mà thôi.

Còn đàn ông thì sao? Họ có so sánh như phụ nữ không? Hoàn toàn không. 88% nam giới thú nhận rằng họ chỉ thích tập trung ngắm nhìn vóc dáng của tất cả các phụ nữ trên bãi tắm. Chỉ có 1/3 nam giới là so sánh ngoại hình của mình với những đàn ông khác nhưng họ không có suy nghĩ mặc cảm nào. Cho nên, đàn ông đi biển là để hít thở không khí trong lành và để tận hưởng là chính!