"Quái thú" xuất hiện tại Mỹ

Xác con vật nằm ở giữa đường tại bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: Discovery.

Lacey Ilse, một người dân Mỹ, phát hiện xác con vật ở hạt Douglas, bang Minnesota. Bà nói với bạn bè rằng nó giống như sinh vật “nửa người nửa thú”. Tờ The Star Tribune mô tả con vật là “có thân hình ma quái với da màu trắng và không lông. Cổ của nó quá to so với phần còn lại của cơ thể”.

Ngay sau đó những bức ảnh của “quái thú” được phát tán trên Internet và trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Báo chí khẳng định “các nhà khoa học bối rối”, còn công chúng tỏ ra hào hứng trong việc đưa ra giả thuyết về con vật lạ. Nhiều người cho rằng đó có thể là một con chó, lửng, gấu trúc Mỹ hay sói chupacabra. Thậm chí một số người đoán nó là kết quả của một thử nghiệm bí mật do chính phủ thực hiện.

Discovery cho biết, giới sinh học có nhiều cách để xác định động vật. Một trong những cách tốt nhất là so sánh khối lượng, kích thước và các đặc tính khác giữa động vật lạ và động vật mà con người đã biết. Thậm chí người ta còn lập ra hẳn một ngành nghiên cứu những động vật lạ đã chết. Phân tích gene cũng là một cách được cho mang đến kết quả chính xác nhất.

Sau khi phân tích những bức ảnh và video về con vật lạ, các chuyên gia đã xác định được vài manh mối. Chẳng hạn, chiều dài thân và kích thước cơ thể nó tương đương với một con lửng bình thường. Nó có 5 ngón chân, mỗi ngón đều có móng vuốt dài. Móng vuốt của họ chó (sói đồng cỏ, chó, cáo) không dài như vậy.

Một con lửng tại Mỹ. Ảnh: discovery.com.

Lửng là loài động vật thích đào bới và tập trung chủ yếu trong các khu rừng ở miền tây, miền trung nước Mỹ. Chúng có hai vệt thẫm ở má và sọc trắng ở mũi. Hai chân trước của lửng khá to và có móng vuốt dài để phục vụ hoạt động đào đất. Lửng thường săn mồi vào ban đêm và không ngủ trong suốt mùa đông. Loài động vật này thích sống đơn độc.

Kevin Kotts, một chuyên gia về động vật hoang dã tại bang Minnesota, nói: “Con vật có 5 móng dài ở hai chi trước, một đặc điểm của loài lửng”. Vậy tại sao da con vật có màu trắng và mất hết lông? Vì nó chết đã lâu nên máu đã đông đặc và lông rụng trong quá trình phân hủy. Tại sao phần lưng của nó trông khá kỳ dị? Có lẽ do nó bị cán bởi một xe hơi hoặc xe tải, các chuyên gia giải thích với Discovery.

Theo Minh Long (VNE)