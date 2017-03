Quan chức bị "ném đá" vì tìm người yêu trên truyền hình

24 cô gái nghe một chàng trai giới thiệu về bản thân trong một chương trình hẹn hò "If You Are the One" tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: China Daily.

Dai Bin, phó thị trưởng thị trấn Thiên Cung, tỉnh Tứ Xuyên, tham gia chương trình hẹn hò mang tên "If You Are the One" trên truyền hình vào tối 20/10. Trong chương trình này, những người đàn ông độc thân tự giới thiệu bản thân với 24 phụ nữ độc thân. Nếu người phụ nữ nào quan tâm tới một người đàn ông, họ có thể kết bạn và hẹn hò. Việc quan chức tham gia một chương trình như thế là hiện tượng rất hiếm, Oriental Morning Post đưa tin.

Sau khi giới thiệu bản thân trong 12 phút, Dai không chiếm được cảm tình của bất kỳ cô gái nào trong chương trình. Anh cho rằng độ tuổi 38 và công việc ở vùng nông thôn khiến anh thất bại.

Nhưng các cư dân mạng lại nghi ngờ động cơ của Dai. Họ cho rằng anh tham gia chương trình hẹn hò vì muốn trở nên nổi tiếng. Bằng chứng mà họ đưa ra là Dai chỉ nói về niềm say mê công việc trong suốt quá trình giới thiệu bản thân.

Đáp lại những lời chỉ trích, Dai cho rằng nói nhiều về công việc là cách cư xử phù hợp của một quan chức khi tham gia các chương trình giải trí trên truyền hình.

"Tôi chỉ là một công chức cấp cơ sở ở vùng nông thôn. Vì thế tôi chẳng cần phải tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách tham gia một chương trình hẹn hò trên truyền hình. Tôi chỉ muốn tìm một người yêu đích thực để có thể kết hôn càng sớm càng tốt", Dai phát biểu.

Theo Việt Linh (VNE)