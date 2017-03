Quảng Ninh: Phát hiện một ngôi mộ cổ thời Trần

Vào khoảng 17h ngày 12/12/2010, trong khi san lấp mặt bằng để làm nhà, dân ở thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh đã phát hiện dấu tích của một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này nằm ở sườn của một ngọn núi nhỏ, cuối của xã An Sinh, giáp với địa giới xã Bình Khê. Căn cứ hiện trường thì ngôi mộ nằm sâu khoảng 3,5m so với mặt đất, khu vực có đất tơi xốp (khả năng là biên mộ) khoảng 7m X 15m, nằm dọc theo hướng lên đỉnh đồi.

Nơi phát hiện mộ cổ

Theo ông Trần Xuân Hoà Phó Chủ tịch xã và ông Nguyễn Thanh Khải, Trưởng Công an xã thì trước đây, trên mặt của chỗ đất này có 02 cây duối to, khi máy xúc đào đến độ sâu 0,7m thì phát hiện 02 viên ngói mũi hài. Trên mặt của lớp gỗ đầu tiên có một lớp than củi.

Đinh kẹp đồng, mảnh sành được tìm thấy

Mảnh sành đời Trần

Mộ được làm bằng gỗ, chưa rõ chất liệu nhưng có hương thơm, mặt trên mộ được xếp thành 02 lớp, thành mộ được ghép bằng gỗ có những kẹp liên kết bằng đồng. Số gỗ được bóc lên mặt đất gần vuông có chiều rộng 0,35m, dài khoảng 3,9m. Hiện vật được phát lộ gồm có gỗ, đinh đồng và mảnh sành.

Gỗ kè mộ

Theo chuyên gia của Viện Khảo cổ và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh thì đây có thể là một mộ cổ niên đại thời Trần. Việc phát hiện một di tích mộ cổ trong quần thể các di tích nhà Trần tại An Sinh có ý nghĩa rất quan trọng về lịch sử .Hiện tại các cơ quan chức năng đang có những biện pháp kịp thời để bảo tồn di tích này.

Theo Thiên Hồ (VOV)