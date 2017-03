Quỳ hàng tiếng dưới nắng nóng xin vợ tha thứ

Trưa ngày 26/7, trên cầu vượt ở Cương Đỉnh (Trung Quốc), một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc quần bò, cởi trần và quỳ trên một tấm ván giặt. Trên ngực anh ta còn có dòng chữ “Vợ ơi, anh và con đang đợi em trở về” viết bằng son môi. Người đi đường đã xúm xít lại xem người đàn ông này và điều khiến họ tò mò hơn cả là anh ta dùng một sợi dây điện buộc một cây mía đeo đằng sau lưng. Trời hết mưa rồi nắng nhưng anh ta vẫn quỳ đó, những giọt mồ hôi lấm tấm đổ đã khiến dòng chữ trên ngực anh ta bị nhoè đi.



Sau 4 giờ đồng hồ quỳ dưới nắng, cuối cùng vợ A Hải cũng gọi điện

(Ảnh: Xinhuanet)



Theo Sầm Hoa (VNN/ Xinhuanet)



Khoảng 3 giờ chiều, nhiều người đã dìu anh ta xuống cầu, sau đó để anh ta ngồi cạnh tường bệnh viện Trung Sơn. Người đàn ông đặt tấm ván giặt quần áo sang một bên nhưng nhất quyết không bỏ cây mía đeo sau lưng xuống. Có người tốt bụng còn đưa cho anh ta bình nước và anh ta chỉ có nhấp một ngụm nhỏ. Người kéo tới xem càng ngày càng đông nhưng anh ta vẫn tỏ ra buồn bã, nhất quyết không mở miệng nói câu nào.Được biết A Hải (tên nhân vật đã được thay đổi) làm nghề kinh doanh phần mềm, vợ làm việc ở Cương Đỉnh. Hai vợ chồng đã có một cậu con trai 10 tháng tuổi. Nửa tháng trước, vì có một người phụ nữ xen vào cuộc sống hôn nhân của hai người nên họ đã to tiếng với nhau. A Hải khẳng định anh không có quan hệ gì với người đó. Nhưng vì giận dữ vợ anh đã chỉ tay vào anh và nói rằng hai người đã lấy nhau đã lâu mà anh vẫn chưa có nhà có xe. A Hải rất giận dữ trước thái độ của vợ và nói với vợ anh xem ai có nhà có xe thì đi theo người đó. Đêm hôm đó, vợ anh bỏ đi thật.A Hải cho rằng, người phụ nữ kia chỉ là mồi lửa đe doạ cuộc hôn nhân của họ chứ không phải là lí do chính để vợ anh bỏ đi. Anh còn cho biết thêm, hai người đến được với nhau không dễ dàng gì vì không được sự đồng ý của hai gia đình. Sau khi kết hôn, mỗi tháng A Hải kiếm được khoảng 7000-8000 NDT (1030-1180 USD). Số tiền đó không phải là thấp nhưng cũng không đủ để mua nhà, mua xe ngay lập tức. Hơn nữa nhiều lúc anh hay to tiếng với vợ nên thường xuyên bị vợ trách móc.Tuần đầu tiên vợ bỏ đi, A Hải không đi tìm ngay mà đưa con về quê ở Hồ Nam nhờ bố mẹ chăm sóc giúp. Sau đó thì vợ anh bặt vô âm tín, điện thoại cũng không liên lạc được. A Hải đã đi tìm vợ khắp nơi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu.Để tìm được vợ, A Hải đã chọn khổ nhục kế là tới Cương Đỉnh nơi vợ anh làm việc, quỳ trên tấm ván giặt quần áo ở trên cầu vượt để mong vợ hồi tâm chuyển ý.Quả là trời không phụ lòng người. Khoảng 4 giờ chiều, một số điện thoại lạ gọi tới máy của A Hải, anh vội vàng nghe điện.“ Là điện thoại của cô ấy, cô ấy bảo tôi về nhà và không nên ngồi đây để bẽ mặt thêm nữa” –Anh reo lớn. Sau đó anh bỏ khúc mía trên lưng xuống, mặc áo vào và cúi đầu chào mọi người.Mặc dù không biết người vợ có thực sự tha thứ cho mình không nhưng A Hải cầm vội tấm ván giặt và chạy nhanh về nhà.