Vì tưởng cửa sổ là cửa chính nên anh Trương đã bước ra (Ảnh minh hoạ)



Theo Sầm Hoa (VNN/ Sina)



Được biết, người tử vong là anh Trương, 50 tuổi, cư trú tại khu Giang Nguyên, thành phố Bạch Sơn, Trung Quốc. Ngày 5 tháng 12 năm 2009, anh Trương uống rượu cùng với bạn, sau khi uống rượu xong anh cảm thấy không thoải mái.Khoảng 19h30 cùng ngày, anh Trương tới nhà của anh Thường ở phòng 602, chung cư Đơn Nguyên 5. Hai người cùng nhau uống rượu cho tới 11 giờ đêm. Anh Thường tỏ ý muốn đưa anh Trương về nhà nhưng lúc đó hai người đều đã say mềm. Anh Thường cũng không đủ sức mà đưa anh Trương về nên qua nhà hàng xóm gọi người tới giúp. Không ngờ lúc anh quay lại đã không thấy anh Trương đâu. Mặc dù vậy, anh Thường không những không kiểm tra kỹ mà còn vào phòng tắm bôi thuốc rồi đi ngủ chứ không hề để ý xem anh Trương đã rời khỏi nhà mình lúc nào. Hoá ra, anh Trương tưởng cửa sổ là cửa chính nên đã bước chân ra và rơi xuống dưới.Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát khu Giang Nguyên kết luận anh Trương tử vong là do tim, phổi bị dập vì rơi từ trên cao xuống.Phía gia đình anh Trương cho rằng cái chết của anh là do đã uống với anh Thường quá chén nhưng anh Thường lại không can ngăn và không chăm sóc anh Trương chu đáo. Vì vậy họ bắt anh Thường phải chịu trách nhiệm về mọi việc và bồi thường 150.000 NDT(22.599 USD) để lo tiền ma chay, tiền bồi thường tổn thất về người và tinh thần.Ngày 17 tháng 11, Toà án nhân dân Giang Nguyên đã mở phiên toà xét xử liên quan tới cái chết của anh Trương. Anh Trương đã uống rượu say trước khi tới nhà anh Thường uống tiếp, anh Thường thừa biết bạn đã uống rượu nhưng không ngăn cản mà còn cho anh Trương uống say tới mức anh rơi từ tầng 6 xuống vì tưởng cửa sổ là cửa chính. Toà nhận định rằng, cái chết cả anh Trương 80% thuộc về lỗi bản thân còn 20% thuộc về lỗi của anh Thường. Vì vậy, toà quyết định phạt anh Thường bồi thường 57.000 NDT(8.587 USD).