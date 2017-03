Rợn người với những ngôi nhà bị "ám" ở Mỹ

Nhà Trắng

Nhà Trắng ở thủ đô Washington là nơi ở của các tổng thống Mỹ. Suốt nhiều thế kỷ, nơi đây đã trải qua không ít thảm kịch, từ việc bị quân Anh đốt cháy vào năm 1814 tới vô số âm mưu ám sát bất thành và thành công.



Trong số những câu chuyện ma quái về Nhà Trắng có cả các đồn đại về sự xuất hiện của bóng Abraham Lincoln. Vợ góa của cựu Tổng thống Lincoln - bà Mary Todd thậm chí từng tổ chức các cuộc cầu hồn, tế lễ tại Nhà Trắng.



Nhà Whaley Thomas, San Diego, Mỹ

Tòa nhà Whaley Thomas được cho là bị ám từ tầng hầm đến nóc nhà bất kể ngày đêm. Được xây dựng năm 1957, công trình ở thành phố San Diego này hiện được sử dụng như một bảo tàng.



Có rất nhiều câu chuyện ma quái liên quan đến nơi này, gắn với tên cướp James "Yankee Jim" Robinson, người bị treo cổ năm 1852 trên chính nền đất của ngôi nhà, nơi treo cổ các phạm nhân trước khi được ông Whaley Thomas mua lại.



Nhà ma ám 112 đại lộ Đại Dương, Mỹ

Biệt thự này được xây dựng năm 1857 bởi Alexander Harris cho người vợ chưa cưới của ông. Tuy nhiên, người con gái xấu số này đã chết vì bệnh sốt vàng trong cùng năm đó.



Ngôi nhà bí ẩn Winchester

Năm 1881, Sarah Winchester, góa phụ của nhà sản xuất súng nổi tiếng Oliver Winchester, bị thuyết phục rằng bà cần được bảo vệ trước các "linh hồn quỷ dữ" của tất cả những người thiệt mạng vì súng trường Winchester. Một nhà tâm lý khuyên bà nên tiếp tục xây thêm các phòng tại dinh thự riêng ở San Jose, California để gây nhầm lẫn cho bất kỳ "con ma nào" muốn săn đuổi bà.



Bà Winchester đã tuân thủ lời khuyên trên suốt gần 40 năm bằng cách ra lệnh xây dựng thêm hơn 100 phòng và các cầu thang cho đến khi mất vào năm 1922. Sau khi bà Winchester qua đời, người ta đồn rằng "bóng ma" của chính người phụ nữ mê tín này đã ám ảnh các căn phòng trong khu biệt thự như mê cung của bà.



Hiện nay, tòa nhà là một điểm du lịch rất hút khách.



Nhà bị ám ở Ghost Town, New Mexico, Mỹ

Josh Bond là chủ sở hữu của một ngôi nhà ở trung tâm thị trấn Cuchillo, New Mexico nhưng ông đã phải bán vội khối tài sản này vào tháng 10/2009 vì mất ngủ triền miên do bị ám.



Ngôi nhà kinh hoàng ở Amityville, New York

Ngày 13/11/1974, 6 thành viên của một gia đình ở Amityville, New York đã bị Ronald Jr ("Butch") DeFeo, một trong những người con trai trong chính gia đình này, giết hại.

Trong lúc biện hộ, DeFeo tuyên bố rằng các lực lượng ma quỷ trong nhà đã kích động hắn gây tội ác. Chủ nhân mới của ngôi nhà tại số 112 Đại lộ Ocean sau đó cũng kể về một loạt các hiện tượng ma quái. Về sau, câu chuyện được huyễn hoặc hơn nữa thành một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất và được dựng thành một bộ phim kinh dị ăn khách.

Tuy nhiên, các sự kiện siêu nhiên chưa bao giờ được chứng minh, và luật sư của DeFeo sau này đã thừa nhận rằng toàn bộ câu chuyện là một trò bịp bợm.

