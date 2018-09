Sa thải hiệu trưởng trường mầm non cho múa cột mừng khai giảng

Một hiệu trưởng trường mẫu giáo ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc bị buộc cho thôi việc sau khi quyết định chào đón các cháu học sinh vào năm học mới bằng một màn trình diễn múa cột, Shanghaiist đưa tin.



Các học sinh mầm non ngơ ngác với màn biểu diễn "lạ" trong lễ khai giảng. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho thấy một phụ nữ trẻ xinh đẹp đang uốn éo quanh một chiếc cột trên sân khấu, ngay cạnh cột cờ sân trường, trước hàng trăm các em học sinh mầm non và cả phụ huynh. Cả trường học dường như đang hưởng ứng tiết mục trình diễn văn nghệ với cả sự phấn khích lẫn hoang mang.

Được biết buổi biểu diễn này diễn ra tại trường mẫu giáo Xinshashui ở quận Bảo An, Thâm Quyến. Clip này sau đó được các phụ huynh đăng lên mạng xã hội, tạo nên làn sóng dư luận ở Trung Quốc. Nhiều trong số đó cho rằng sẽ rút đơn xin chuyển trường cho con và đòi lại tiền học phí, do không muốn con mình học tập trong một môi trường giáo dục như vậy.

Nhà báo Michael Standaert, có con đang theo học ngôi trường kể trên cho biết trên Twitter rằng hiệu trưởng trường này hiện đã "biến mất". Ông cũng tiết lộ rằng hiệu trưởng là một trong những vũ công trên sân khấu đồng thời cho biết trước khi sự việc này diễn ra, trường học này đã dựng một số áp phích quảng cáo môn múa cột.



Khi vợ của ông Standaert gọi gặp hiệu trưởng để khiếu nại về vấn đề trên, hiệu trưởng trường này đã trả lời và nhấn mạnh rằng múa cột là một môn “thể dục quốc tế” rất tốt cho sức khỏe.

Sau sự kiện kể trên, công ty quản lý trường mẫu giáo đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, đồng thời giải thích rằng họ chỉ muốn giới thiệu đến trẻ nhỏ nhiều loại hình biễu diễn khác nhau mà không nghĩ đến phản ứng của phụ huynh. Đồng thời cam đoan rằng bộ môn này sẽ không được đưa vào chương trình giảng dạy của trường.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục huyện Bảo An cũng cho rằng buổi biểu diễn trên không phù hợp với lứa tuổi mầm non, cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc và ra quyết định sa thải hiệu trưởng trường mầm non kể trên.



Được biết bộ môn này cũng đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, có vẻ đưa bộ môn này trở thành một môn học ở trường mầm non vẫn là điều chưa bao giờ nghĩ tới.