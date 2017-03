Sách in vẫn chưa bị thời đại Internet 'khai tử'

Trong thời buổi nhà nhà, người người lên mạng hiện nay thì một cuộc thăm dò mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy đa số người dân Mỹ vẫn thích đọc sách in hơn là đọc sách trên mạng (ebook). Khảo sát bằng điện thoại trên 1.520 người trưởng thành Mỹ từ ngày 7-3 đến ngày 4-4.



65% người Mỹ trưởng thành cho biết họ đọc một cuốn sách in trong năm 2015, cùng tỉ lệ với năm 2012. Tỉ lệ người vừa đọc sách in vừa đọc ebook trong 12 tháng qua là 73%, so với 74% trong năm 2012.



Sách in vẫn còn quyền lực lớn với người đọc. Ảnh: AP



Tỉ lệ chọn đọc ebook thay thì sách in trong năm 2015 là 28%. Tỉ lệ này không thay đổi trong cả ba năm nay, 15% chọn đọc bằng máy tính bảng, 13% đọc bằng điện thoại thông minh. 14% lười hơn, chọn nghe ebook do người khác đọc trên mạng.

Theo ông Lee Rainie, Giám đốc Nghiên cứu Internet, Khoa học và Công nghệ của Pew, kết quả thăm dò cho thấy sách in vẫn còn quyền lực lớn với người đọc.

“Khi ebook bắt đầu xuất hiện 5-6 năm trước, nhiều người nghĩ ngày tàn của sách in đã điểm nhưng nghiên cứu của chúng tôi thì lại không như thế” - ông Lee Rainie nói.

38% cho biết họ chỉ chọn đọc những quyển sách chỉ có bản in, không có bản trên mạng. 6% cho biết họ chỉ đọc sách có bản trên mạng, không có bản in. 28% cho biết họ đọc tổng hợp cả hai loại mỗi khi có cơ hội.

Theo ông Rainie, điều này cho thấy: “Người Mỹ muốn đọc sách một cách thuận tiện bất cứ lúc nào. Họ sẽ đọc bản ebook khi ngồi trên xe buýt, đọc bằng máy tính bảng khi lên giường nhưng sẽ không từ bỏ sách in mà sẽ chọn lật từng trang sách in khi rảnh rỗi và tâm trạng thoải mái”.