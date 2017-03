Săn tìm kho báu bí ẩn của trùm phát xít Hitler

Đào bới dưới lòng thành phố Wuppertal để tìm Phòng Hổ phách. Ảnh: Funke Photo Services

Phòng Hổ phách được xây dựng trong 10 năm, chứa 6 tấn hổ phách. Phòng này thuộc cung điện của Nga hoàng Peter Đại đế, nhưng năm 1941 bị phát xít Đức cướp rồi đưa về nước. Sau khi kho báu này biến mất, một số người nói rằng, các ván ô chứa hổ phách đã bị đạn pháo của Liên Xô phá hủy khi rơi xuống thành phố Koenigsberg. Một số người khác lại cho rằng, 6 tấn hổ phạch bị lực lượng SS chôn vùi trong lòng hồ thuộc dãy An-pơ khi chiến tranh sắp kết thúc.Tuy nhiên, ông Karl-Heinz Kleine (68 tuổi) và những người bạn trong CLB bowling của mình nói rằng, họ có bằng chứng cho thấy Phòng Hổ phách bị phát xít Đức chôn giấu dưới đường phố Wuppertal.Thành phố Wuppertal có vô số boongke và đường hầm do phát xít Đức đào trong chiến tranh. Ông Kleine nói mình nhận được thông tin rằng, hàng chục thùng chứa hổ phách đã được chuyển từ Koenigsberg tới Wuppertal hồi đầu năm 1945 để cất giấu.Ông Kleine nói: “Erich Koch, lãnh đạo đảng Quốc xã khu vực Đông Phổ (chết trong nhà tù Ba La năm 1986), sinh ra ở Wuppertal. Khi Hồng Quân tiến sát Koenigsberg, ông ta ra lệnh đóng gói kho báu hổ phách và đưa về quê nhà Wuppertal. Chúng tôi đã nghiên cứu tư liệu và nói chuyện với những người thời đó”. Ông Kleine giải thích: “Koch không muốn để kho báu lớn nhất thế giới trong khu vực mà tương lai chính trị mù mờ. Vì thế, Koch đưa nó về nơi ông ta biết rằng mình sẽ có cơ hộ tốt để tiếp cận trong tương lai. Đó là sân sau của ông ta”.Chính quyền địa phương đã cấp phép cho ông Kleine và 4 người bạn đào bới các công trình của phát xít Đức. Một công ty xây dựng địa phương đã cho họ thuê một số thiết bị khoan hạng nặng. “Tôi không thể tiết lộ nguồn tin tiết lộ vị trí kho báu. Chúng tôi sẽ tìm thấy Phòng Hổ phách ở đây”, ông Kleine nói.Năm 2006, một nhóm tìm kiếm người Mỹ bỏ ra hơn 10 triệu USD để lặn xuống đáy hồ Toplitz buốt giá ở Áo. Norman Scott, người sáng lập nhóm Global Explorations (Thám hiểm Toàn cầu), nói ông có nhân chứng đếm được 27 thùng chứa bị ném xuống hồ vào tháng 4/1945, một tháng trước khi phát xít Đức đầu hàng. Giấy tờ của văn phòng an ninh của SS thời chiến cho thấy, Phòng Hổ phách được đóng gói vào 27 thùng trước khi được người Đức chuyển khỏi Nga.Trong 2 năm cuối cùng của Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, hồ Toplitz được các lực lượng của Hitler sử dụng cho các thí nghiệm bí mật sử dụng thuốc nổ và rocket dưới nước. Sau đó, hồ trở thành nơi chứa bất kỳ thứ gì phát xít Đức muốn giấu quân đồng minh. Tuy nhiên, người ta hầu như không tìm thấy gì trong lòng hồ, trừ tờ 5 bảng Anh mà phát xít Đức in và định dùng loại tiền giả này để phá hoại kinh tế Anh.Theo một cuốn sách in ở Đức năm 2011, Phòng Hổ phách được giấu tại một mỏ bỏ hoang trong một khu rừng ở phía đông nước Đức. Cuốn “Câu đố rừng Poppen” của Mario Ulbrich tạo ra làn sóng người săn kho báu tay cuốc tay xẻng đổ tới Poppen.

Nhà sử học Matthias Gluba cũng gây ra làn sóng săn Phòng Hổ phách sau khi nghiên cứu tài liệu thời chiến về thị trấn Auerswalde gần Chemnitz. Auerswalde là nơi Hitler cho chế tạo 2 khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử - Dora và Gustav. Khi nghiên cứu lịch sử của 2 khẩu pháo này, ông Gluba phát hiện chi tiết về một chuyến hàng bí mật chuyển từ Koenigsberg vào năm 1945. Hồi đó, Koenigsberg là thành phố chính của Đông Phổ thuộc Đức. Hiện nay, Koenigsberg là Kaliningrad thuộc Nga.

Trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler. Ảnh: Getty Images

Nhóm hưu trí Đức tích cực tìm kiếm Phòng Hổ phách bên dưới đường phố Wuppertal. Ảnh: Funke Photo Services

Phần còn lại của Phòng Hổ phách của Nga hoàng sau khi bị phát xít Đức cướp phá. Ảnh: Dimitri Beliakov

Phòng hổ phách chứa 6 tấn hổ phách trị giá 380 triệu USD. Ảnh: EPA