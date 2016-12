Sắp ‘in’ được nội tạng người

Công nghệ 3D in chất rắn Những máy in 3D đầu tiên đã xuất hiện trên thế giới khoảng 30 năm trước. Kỹ sư người Mỹ Charles Hull vào năm 1984 đã đăng ký sáng chế một cỗ máy có khả năng tạo ra vật thể rắn thông qua cách “in” chúng bằng các lớp vật chất mỏng chồng lên nhau. Loại “mực” được sử dụng cho máy in của Hull là chất acrylic có khả năng hóa rắn khi tiếp xúc với tia cực tím. Công nghệ này được ứng dụng sớm nhất trong các ngành công nghiệp, chẳng hạn như in nguyên mẫu các bộ phận phức tạp cần độ chính xác cao trong máy bay hay máy tính. Những nhà phát minh có thể thử nghiệm sản phẩm của mình mà không cần chi phí sản xuất quá cao. Ngày nay các máy in 3D đã xuất hiện ở mọi nơi và được ứng dụng trong vô số lĩnh vực.