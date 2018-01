Sắp phóng tên lửa mạnh nhất thế giới

Falcon Heavy - Tên lửa mạnh nhất thế giới

SpaceX cuối cùng đã công bố ngày chính thức phóng tên lửa Falcon Heavy lên sao Hỏa, vốn được xem là tên lửa mạnh nhất thế giới. Trước đây, có thông tin Elon Musk sẽ cho Falcon Heavy khởi hành vào cuối tháng 1.

Cũng như đã thông báo từ trước, lần này Falcon Heavy sẽ mang theo chiếc xe Tesla Roadster màu hoa anh đào của Elon Musk lên sao Hỏa như một vật thử nghiệp tải trọng của tên lửa cũng như đánh dấu sự có mặt đầu tiên của một chiếc xe hơi lên sao Hỏa.



Cận cảnh Falcon Heavy sẵn sàng cho ngày 6-2. Ảnh: SpaceX

Được biết tên lửa hạng nạng này là sự kết hợp của bộ ba tên lửa Falcon 9, với 27 động cơ, ba bộ lõi riêng biệt có thể tái sử dụng và tự quay trở về Trái đất. Tên lửa khổng lồ này được đánh giá là tên lửa mạnh nhất thế giới với chiều cao lên đến 70 m và nặng gần 1.500 tấn.

"Với tổng lực đẩy lên đến 2.500 tấn, tương đương với tổng lực đẩy của 18 máy bay Boeing 747, đây sẽ là tên lửa mạnh nhất trên thế giới. Vậy nên hiện chúng tôi đang rất hào hứng trông đợi ngày tên lửa này được khai hỏa" - Elon Musk cho biết.



Quang cảnh bãi phóng nhìn từ xa. Ảnh: Tesla

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Falcon Heavy sẽ được phóng lên và đi vào quỹ đạo Trái đất. Sau đó, hai tên lửa tăng cường sẽ tự tách ra và quay trở lại Trái đất tại điểm phóng ban đầu.

Tiếp đó, trục trung tâm của tên lửa chính sẽ tách ra khỏi module chính và quay trở lại Trái đất. Điểm hạ cánh dự kiến của nó là tàu thủy không người lái "Of Course I Still Love You", đang đợi sẵn ở Thái Bình Dương.



Tiếp tục hành trình, các module chính, mang theo chiếc xe Tesla Roadster vào không gian và mục tiêu sẽ là quỹ đạo sao Hỏa nằm cách chúng ta khoảng 225 triệu km.

Trước đó, tên lửa mạnh nhất thế giới mang tên Saturn V, do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chế tạo, được dùng để đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng vào thập niên 70 của thế kỷ trước.

Người sắt - Nói là làm

Từ khi Elon Musk tuyên bố rằng ông sẽ cho chế tạo một siêu tên lửa mạnh nhất thế giới để phục vụ công việc chinh phục vũ trụ, nhiều người cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ cũng như hoài nghi về tính khả thi của dự án.



Chiếc xe điện Tesla Roadster màu đỏ nằm gọn bên trong tên lửa Falcon Heavy sẽ được đưa lên quỹ đạo sao hỏa. Đây là lần đầu tiên một chiếc xe hơi được đưa lên sao hỏa. Ảnh: Space X

Chưa kể, ông còn nói rằng ông sẽ chính thức mang chiếc xe điện màu mận chín của mình lên sao Hỏa cũng với tên lửa Falcon Heavy.

Cho đến ngày 22-12-2017, Elon Musk đã chính thức dẹp tan mọi hoài nghi khi ông chia sẻ lên tài khoản Instagram hình ảnh chiếc xe hơi của Tesla sản xuất năm 2008 nằm trong khu vực hình chóp bằng sợi carbon của tên lửa Falcon Heavy như ông từng cam kết thì mọi người mới tin rằng đó là sự thật.



Elon Musk là nguồn cảm hứng để đạo diễn phim người sắt tạo nên hình tượng nhân vật người sắt trong phim. Ảnh: Tech



Chính vì vậy, nhiều người từng ví Elon Musk chính là “Người sắt” của thế giới thực, không chỉ bởi vì chính đạo diễn Jon Favreau (đạo diễn của 2 phần phim Iron Man và Iron Man 2) thừa nhận rằng đã sử dụng hình tượng Elon Musk để xây dựng nên nhân vật chính cho bộ phim của mình, mà còn bởi vì Elon Musk đã và đang sở hữu tài năng cùng những ý tưởng “điên rồ” như chính nhân vật Iron Man trên phim.

Được coi là một trong những nhà phát minh và đầu tư tài năng nhất hiện nay, tất cả những phát minh, những công ty do Elon Musk sáng lập hoặc đầu tư đều đạt được những thành công và hứa hẹn sẽ làm thay đổi tương lai của loài người, bao gồm xe ô tô chạy điện với công nghệ tự lái, tàu vũ trụ với tên lửa đẩy có khả năng tái sử dụng hay công nghệ năng lượng mặt trời...

Quay lại với Falcon Heavy, Elon Musk tuyên bố ông chế tạo ra nó với sứ mạng cao cả là giúp con người khám phá sao hỏa. Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thành công, tên lửa này sẽ được dùng để chuyên chở hệ thống liên lạc của các vệ tinh vào vũ trụ. Không quân Mỹ cũng có ý định dùng Falcon Heavy nhằm đưa một số vệ tinh dự báo thời tiết vào không gian vào cuối năm 2018.

Tên lửa Falcon Heavy sẽ chính thức được khai hỏa tại bệ phóng của trung tâm vũ trụ Kennedy, thuộc căn cứ Space X ở Cape Canaveral, Florida.