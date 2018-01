Sắp phóng tên lửa mạnh nhất thế giới đến sao Hỏa

"Với tổng lực đẩy lên đến 2.500 tấn, tương đương với tổng lực đẩy của 18 máy bay Boeing 747, đây sẽ là tên lửa mạnh nhất trên thế giới. Vậy nên hiện chúng tôi đang rất hào hứng trông đợi ngày tên lửa này được khai hỏa" - Elon Musk cho biết.



Các nhân viên của SpaceX được cho là đã làm việc hết sức chăm chỉ không kể ngày đêm để đưa tên lửa này lên bệ phóng. Ảnh: Space X

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiếc Falcon Heavy sẽ được phóng lên và đi vào quỹ đạo trái đất. Sau đó, hai tên lửa tăng cường sẽ tự tách ra và quay trở lại trái đất tại điểm phóng ban đầu.





Cận cảnh trục mô đun chính của tên lửa Falcon Heavy. Ảnh: Space X

Tiếp đó, trục trung tâm của tên lửa chính sẽ tách ra khỏi mô đun chính và quay trở lại trái đất. Điểm hạ cánh dự kiến của nó là tàu thủy không người lái "Of Course I Still Love You", đang đợi sẵn ở Thái Bình Dương.



Tiếp tục hành trình, Các module chính, mang theo chiếc xe Tesla Roadster vào không gian và mục tiêu sẽ là quỹ đạo sao hỏa nằm cách chúng ta khoảng 225 triệu km.

Trong một bài phát biểu của Washington, DC vào tháng 7 năm ngoái, Elon Musk từng cho biết Falcon Heavy là một trong những dự án khó nhất và phức tạp về mặt kỹ thuật mà SpaceX từng thực hiện.