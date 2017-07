Sau 52 năm, tìm lại được nhẫn kỉ niệm rơi xuống cống

Vào tuần trước, ông Ray Goodwin, một đầu bếp về hưu 70 tuổi nhận được một cuộc điện thoại bất thường tại nhà riêng ở White River Junction. "Vợ tôi nói, Ai đó từ trường trung học Lebanon muốn nói chuyện với tôi, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi đã từng học ở đó cách đây 52 năm" - ông Goodwin nhớ lại.



Cụ ông 70 tuổi tìm lại được chiếc nhẫn lớp thất lạc sau 52 năm. Ảnh: Valley News

Ông lớn lên ở Seminary Hill, tốt nghiệp phổ thông trường Lebanon vào 1965. Trong buổi lễ tốt nghiệp, ông đã lỡ đánh rơi chiếc nhẫn kỉ niệm của lớp xuống 1 chiếc cống ngầm và ông nghĩ rằng mình sẽ mãi không bao giờ tìm lại được nó. Nhưng không, một nhân viên ở trường cũ của ông báo rằng, chiếc nhẫn đánh mất năm nào nay đã được tìm thấy.



Một phụ nữ tên Ann Kerrigan, sống cách ông chừng 5 km đã nhặt được chiếc nhẫn của ông trong sân nhà của cô. "Tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc nhẫn, khắc năm 1965, với biểu tượng linh thiêng của trường trung học Lebanon"-Kerrigan thuật lại.

Kerrigan không hiểu bằng cách nào mà chiếc nhẫn có mặt ở sân nhà cô. Có thể do sự đào xới đất đai trong quá trình xây dựng, do mưa lớn khiến nó trôi dạt theo dòng nước, hoặc hài hước hơn là do chim rừng đánh rơi?



Ông Ray Goodwin cực kỳ hạnh phúc khi tìm lại được kỷ vật thời trung học. Ảnh: Valley News



Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của chiếc nhẫn kỉ niệm này, Kerrigan quyết tâm mang trả nó về cho chủ nhân. Kerrigan bắt đầu gọi về trường trung học Lebanon để mô tả chiếc nhẫn và những chữ cái khắc trên đó. Sau 3 giờ tìm kiếm niên hiệu, tìm kiếm trên facebook, và các số thuê bao khu vực, Kerrigan và Lauren Anikis, thư kí của trường đã tìm thấy số của ông Ray Goodwin

Sau khi nhận lại được chiếc nhẫn thất lạc sau 52 năm, Goodwin nói: "Thật không thể tin được, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại thấy nó lần nữa."