Sau cơn đột quỵ, cụ bà bỗng nói tiếng Anh vanh vách

Cụ bà Liu Jieyu quên hẳn tiếng mẹ đẻ sau khi bị đột quỵ

Trong thời đại công nghệ số, tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng. Không ít người sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn để theo học thứ ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới này.Tuy nhiên gần đây tại Trung Quốc, một cụ bà 94 tuổi bỗng dưng biết nói tiếng Anh khi hồi tỉnh sau 2 tuần hôn mê vì bị đột quỵ. Đáng nói hơn nữa, cụ bà Liu Jieyu quên hẳn tiếng mẹ đẻ và chỉ biết nói mỗi tiếng Anh.Gia đình cụ cho biết, cụ từng là một giáo viên dạy tiếng Anh nhưng trong vòng 30 năm qua cụ không hề sử dụng thứ ngôn ngữ này. Vì vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy sốc vì bà Liu Jieyu mất hẳn khả năng nghe và nói bằng tiếng mẹ đẻ sau khi hồi tỉnh. Ngược lại, cụ tỏ ra rất thông thạo tiếng Anh.Theo các bác sĩ tại Changsha, Trung Quốc, cụ bà tỉnh dậy, nói chậm nhưng rất rõ ràng bằng tiếng Anh: “Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (“Where am I? What is happening?”).Sau đó, các bác sĩ phát hiện bà Liu Jieyu không còn có thể nói tiếng Trung Quốc mà chỉ nói tiếng Anh. Cụ bà 94 tuổi này bị nhồi máu não, một loại đột quỵ khiến máu bị cung cấp hạn chế chứ không hề bị tắc nghẽn. Vì vậy, cụ đã hồi tỉnh sau 2 tuần.Bác sĩ Tao Hou cho biết: “Tôi nhớ là chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này trước đây. Nhưng dự kiến chúng tôi có thể giúp cụ bà lấy lại khả năng nói tiếng Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng “vùng ngôn ngữ” tiếng Trung Quốc trong não cụ bà đã bị tổn thương, song các tế bào não có khả năng tự phục hồi đến mức độ nhất định. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những tiến triển tích cực.”