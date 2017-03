Say rượu, mò vào vườn thú ôm… hổ

Kẻ đột nhập sau đó bị bắt giữ và đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế nhưng tình trạng của con hổ mới thực sự đáng lo ngại.

“Con hổ có vẻ lo lắng hơn cả người đàn ông đó” – một nhân viên vườn thú cho hay.

Chú hổ tội nghiệp dường như bị sốc sau sự cố. "Nó nằm buồn rầu, cụp đuôi trong chuồng sau sự việc" - một nhân viên sở thú khác cho hay.

Theo báo giới địa phương, trước khi vào chuồng của Malysh, người đàn ông nêu trên cũng tìm cách đột nhập một chiếc chuồng khác và la lớn: “Tôi yêu những con hổ”.

Giới chức vườn thú cho rằng người này đã rất may mắn mới thoát được khỏi chuồng hổ an toàn. Do Malysh thường được các nhân viên vườn thú cho uống sữa nên chú hổ này vẫn “coi con người là bạn”.