Sẽ chế kháng sinh từ não gián và châu chấu

Trong đó, các nhà khoa học nhận diện được 9 loại phân tử trong mô não và hệ thần kinh của gián và châu chấu có khả năng tiết ra cực độc tố chống lại các vi khuẩn gây bệnh.



Các nhà khoa học hy vọng đây sẽ là một bước đột phá để tìm ra phương thuốc điều trị cho các lây nhiễm do vi khuẩn kháng thuốc gây ra.



Mô não và hệ thần kinh của gián và châu chấu chứng minh được khả năng tiêu diệt tới hơn 90% tụ cầu khuẩn vàng MRSA và khuẩn E.coli mà không làm hại tới các tế bào trong cơ thể người.



Như đã biết, tụ cầu khuẩn vàng MRSA do khuẩn Staphylococcus aureus kháng thuốc gây ra. Nếu không được điều trị đúng phương pháp và kịp thời, tụ cầu khuẩn vàng MRSA có thể gây tử vong. MRSA gây viêm nhiễm tới các khớp xương, vết mổ, huyết mạch, van tim và phổi, gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của người bệnh.



Trong khi đó, khuẩn E.coli tuy đa phần không gây hại song một số dạng như E.coli O157:H7 có thể gây ngộ độc nặng.



Sau nghiên cứu này, các nhà khoa học Anh tiếp tục nghiên cứu tác động của cực độc tố có trong não gián với những loại vi khuẩn kháng thuốc khác.



Việc tìm ra một loại thuốc kháng vi sinh là một điều hết sức cần thiết và cấp bách do những loại vi khuẩn kháng thuốc càng ngày càng có chiều hướng biến đổi hết sức tinh vi.



Chuyên gia nghiên cứu Simon Lee, chủ biên công trình khoa học này đã công bố kết quả nghiên cứu tại Hội nghị Nghiên cứu Vi sinh học tổng quát tại Nottingham và hi vọng đây sẽ mở đầu cho việc phát triển những dược liệu từ não gián và châu chấu không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào để thay thế cho những loại thuốc hiện tại với những tác dụng phụ đôi khi rất nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh.





TheoHà Thư (Bee.net/Mesotechhealth.com và Aolnews.com)