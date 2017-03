Shell, BP có thể kiếm bộn tiền nhờ sáng kiến mới

Khí thải CO2 đang làm tăng hiệu ứng nhà kính và gây ra

sự thay đổi khí hậu toàn cầu đáng lo ngại. (Ảnh: Wordpress)



Theo Mạnh Hà (VNN/ Bloomberg)

Chôn CO2 vào các giếng dầu đã khai thác hết có thể giúp mang lợi một khoản tiền lên tới 40 USD/m3 CO2 trong thập kỷ tới, Stewart Whiteley - giám đốc điều hành của công ty tư vấn Petrenel hôm 15/9 cho biết trong một cuộc hội thảo tại London.Theo Whiteley, việc kiếm nhiều tiền không có gì phải bàn cãi mà vấn đề quan trọng là ai sẽ là người đi đầu trong việc này.Bên cạnh đó, khi bơm khí CO2 vào các giếng dầu thì sản lượng khai thác dầu tại các giếng đó sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp áp lực thông thường. Nó còn kéo dài tuổi đời của một giếng dầu, trong khi lại chôn được chất thải (CO2) vĩnh viễn.Và việc chôn khí CO2 sẽ làm giảm hiệu ứng nhà kính và giảm sự thay đổi khí hậu toàn cầu.Hiện tại 2 công ty vận hành đường ống dẫn dầu là Kinder Morgan Energy Partners Ltd. và Denbury Resources Inc. đang hưởng lợi từ việc vận chuyển và chôn khi CO2.Petrenel ước tính chi phí hiện tại cho việc “tiêu huỷ” 1 mét khói CO2 bằng cách chôn dưới một vùng đất ngậm nước tốn kém từ 7-20 USD.Con số này là chưa kể tới chi phí lấy khí CO2 từ nguồn, như nhà máy phát điện. Chi phí tren mới tính vận chuyển và lưu giữ (chôn) khí.Như vậy, có thể thấy nếu Shell và BP triển khai được dự án này thì ngoài việc thu vài chục USD cho 1 thùng dầu khai thác lên thì họ còn kiếm được vài chục USD cho một mét khối không gian ở các giếng dầu cũ.