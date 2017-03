Siêu lừa tỉ đô lau chùi máy tính, điện thoại trong tù

Bernard Madoff trước khi bị xử tù - Ảnh: Le Monde

Trang CNN Money vừa phỏng vấn Madoff, hiện là tù nhân số 61727-054 tại nhà tù Butner. “Họ (ban quản lý nhà tù) yêu cầu tôi quản lý hệ thống điện thoại và máy vi tính - Madoff cho biết - Việc quản lý ở đây có nghĩa là tôi phải đảm bảo máy vi tính và điện thoại luôn sạch sẽ và hoạt động trơn tru”.

Hiện Madoff đang thụ án tù 150 năm vì tội lừa đảo 17,5 tỉ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư. Madoff sẽ chỉ được "trả tự do" vào năm 2139. Ông ta cho biết mình chỉ phải làm việc vài giờ mỗi ngày, do đó có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. “Tôi thường thức dậy lúc 4g30 sáng vì không thể ngủ được” - Madoff cho biết.

Cuộc sống của Madoff trong tù có lẽ là địa ngục so với cuộc sống thiên đường trước đây. Khi bị truy tố hồi năm 2008, “siêu lừa” Phố Wall đã mất căn biệt thự trên cao ở Manhattan (New York) trị giá 7 triệu USD, một loạt biệt thự ở Montauk (New York), Florida và Pháp. Chiếc du thuyền tên “Con bò” của ông ta cũng bị tịch thu.

Madoff cho biết ông ta bị ám ảnh bởi cái chết của cậu con trai cả hồi năm 2010. Tròn hai năm ngày cha mình bị bắt, Mark Madoff đã treo cổ tự sát. “Tôi đã gây ra cái chết của con trai mình và tôi phải sống với nỗi đau đó. Tôi vô cùng hối hận vì đã gây ra bao đau đớn cho tất cả mọi người, từ gia đình tôi cho đến các nạn nhân” - Madoff cho biết.

Em trai của ông ta là Peter Madoff, 67 tuổi, hiện cũng đang phải thụ án tù 10 năm ở Nam Carolina vì giúp anh trai che giấu vụ lừa đảo. “Nỗi đau lớn nhất của tôi là phải sống xa cách gia đình - Madoff cho biết - Tôi lập gia đình đã 50 năm và luôn sống gần gũi với người thân”.

Madoff tiết lộ bắt đầu trò lừa đảo sau ngày thị trường chứng khoán Mỹ lao đao hồi năm 1987. Ông ta nhấn mạnh khi lừa các nhà đầu tư, ông ta không hề nghĩ rằng hành vi đó có thể kéo dài trong nhiều năm.

“Tôi không hề có ý định kéo dài sự lừa đảo lâu đến thế. Tôi từng nghĩ mình có thể rút chân ra được nhưng mọi chuyện ngày càng tồi tệ và tôi không đủ can đảm để thừa nhận những hành vi sai trái” - Madoff cho biết.

Theo CNN Money, rất nhiều nạn nhân của Madoff đã rủa ông ta phải chịu thêm nhiều đau khổ hơn nữa ở trong tù. Một nạn nhân là Mike De Vita nhấn mạnh án tù chung thân vẫn còn là quá nhẹ đối với Madoff.

Ông De Vita cho rằng Madoff không hề hối hận vì những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho các nhà đầu tư, thậm chí cho người thân. “Đó chỉ là lời nói mà thôi. Tại sao một người cha có thể đưa hai cậu con trai của mình vào một tập đoàn tội phạm hình sự? Điều đó cho thấy ông ta chẳng quan tâm gì đến gia đình. Và đối với người thân ông ta còn như vậy thì ông ta nghĩ gì tới các nhà đầu tư chúng tôi” - ông De Vita bức xúc.

Theo Nguyệt Phương (TTO)