Siêu tàu đổ bộ lao vào bãi tắm

Tàu đổ bộ đệm khí bất ngờ lao vào bãi biển

Đám đông khách du lịch trên bãi biển Mechnikovo, phía tây thành phố Kaliningrad, Nga đã vô cùng hoảng loạn và chạy dạt đi để “nhường chỗ” cho một siêu tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr bất ngờ lao thẳng vào bờ.



Các nhân chứng trên bãi biển cho biết chiếc tàu số hiệu 782 bất ngờ chồm lên bãi cát trên đệm khí. Trước đó nó gây ra những đợt sóng lớn và phát ra một tiếng gầm rú khủng khiếp.



Theo Russia 24, lính thủy quân lục chiến đã nhanh chóng rời tàu và lập hàng rào bao bọc xung quanh đồng thời sơ tán đám đông.

Đám đông dạt đi nhường chỗ cho con tàu

Rất may không ai bị thương trong vụ việc hi hữu này. Quan chức bộ Quốc phòng Nga cho biết trên nhật báo Komsomolskaya Pravda: “Diễn tập trên bãi biển là một hoạt động thường xuyên, chúng tôi không biết đám đông làm gì trên bãi biển bởi khu vực này thuộc quyền sử dụng của quân đội”.



Bộ Quốc phòng cho hay con tàu được phong tỏa nhằm đảm bảo sự an toàn của những người trên bãi biển.



Nhân viên truyền thông Hạm đội Baltic Andrey Bespaly cho biết: “Sau khi cuộc tập trận kết thúc, rào chắn đã được gỡ bỏ và con tàu trở về căn cứ”.

Theo Linh San (NLĐO / RT)