Singapore đắt đỏ nhất thế giới

Vị trí thứ hai thuộc về thủ đô Paris (Pháp), thứ ba là thủ đô Oslo (Na Uy), tiếp đó là TP Zürich (Thụy Sĩ), TP Sydney (Úc). Vị trí thứ sáu thuộc về thủ đô Tokyo (Nhật). Năm 2013, Tokyo đứng ở vị trí số một, Singapore đứng vị trí thứ sáu. Một lý do Singapore vượt qua Tokyo là vì tỉ giá đồng đô la Singapore tăng cao so với đồng yen của Nhật.

Xếp hạng của EIU dựa vào so sánh giá cả các sản phẩm và dịch vụ giữa 140 TP, giá cả ở TP New York (Mỹ) được lấy làm chuẩn so sánh.

Ví dụ, chính sách hạn chế cho tư nhân sở hữu ô tô như kiềm chế hạn ngạch nhập khẩu và đánh thuế cao đã khiến Singapore trở thành TP mà dân phải chi nhiều tiền nhất để sở hữu ô tô. Chẳng hạn, một chiếc Toyota Corolla Altis mới ở Singapore có thể có giá tới 110.000 USD, trong khi ở Malaysia chỉ 35.000 USD.

Việc thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng khiến Singapore trở thành nơi đắt đỏ thứ ba thế giới về các dịch vụ cung cấp điện, nước, khí đốt.

ĐĂNG KHOA