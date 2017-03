Singapore là thành phố cạnh tranh nhất tại châu Á

Singapore chỉ đứng sau New York và London về sự cạnh tranh (ảnh: AFP)

Báo cáo "Những điểm nóng 2025: So sánh sự cạnh tranh giữa các thành phố trong tương lai" đã dự đoán sự cạnh tranh của 120 thành phố vào năm 2025 dựa trên dự báo về năng lực thu hút vốn, doanh nghiệp, tài năng và du lịch.



Theo đó, chỉ số của Singapore đúng thứ ba, chỉ sau New York và London. Hong Kong đứng thứ 4 còn Tokyo chiếm vị trí thứ 5.



Báo cáo của EIU cho rằng sự thể hiện mạnh mẽ của Singapore trong các hạng mục là kết quả của hệ thống giao thông tốt, cơ quan công quyền minh bạch, môi trường trong sạch và an toàn cũng như danh tiếng toàn cầu ngày càng tăng.



EIU cũng dự báo São Paulo, Incheon và Mumbai sẽ thăng hạng rất nhanh trong danh sách các thành phố cạnh tranh giai đoạn 2012-2025. Xếp hạng 36, trung tâm thương mại và tài chính của Brazil, São Paulo, cũng là thành phố có tốc độ tăng chỉ số nhanh nhất.



Theo EIU, điều này có được là nhờ lực lượng lao động dồi dào và trẻ trung của thành phố, cũng như cơ sở viễn thông vững mạnh, các thể chế dân chủ trong sạch và tài chính lành mạnh./.

Theo Việt Hải/Singapore (Vietnam+)