Sinh viên mặc hở, giám hiệu lúng túng

Quy định của một số trường đại học Học viện quản lý phát triển Singapore MDIS

Cấm sinh viên:

1. Mặc áo may ô, quần soóc

2. Không mặc đồ hở hang như áo hở vai, áo trễ cổ, váy bó sát hoặc váy quây (Váy quây, áo ống có thể mặc trong trường hợp có áo khoác ngoài)

3. Không mặc váy ngắn quá 15cm trên đầu gối

4. Không đeo khuyên xỏ lỗ trên mặt

5. Không xăm hình (nếu săm thì cũng xăm ở những chỗ kín đáo, không được để lộ)

6. Không đi dép lê, tông (trừ khi có lý do hợp lý như đau chân hoặc khuyết tật…)

7. Không nhuộm tóc ngoài trừ màu nâu đen hoặc ánh đỏ



Quy định của trường Đại học công nghệ Nanyang:



Không mặc áo may ô, quần soóc, váy ngắn. quần áo có in những từ tục tĩu,. Không đi tông, hoặc dép lê. Trường đại học quốc gia Singapore: Khuyên sinh viên hãy bài trừ cách ăn mặc hở hang, quần soóc, áo may ô, dép lê và mặc quần áo có những từ hoặc những hình in tục tĩu