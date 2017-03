Sống với xác người hơn 1 năm

Mọi chuyện diễn ra giống như trong một phim kinh dị có nhiều pha bạo lực và tâm lý. Một viên chức tới nhà của Fattig để làm kiểm tra về phúc lợi và nhận thấy không có ai ở nhà ngoài một cái xác đã phân hủy. Khi bố của Tim Fattig là ông Jill Fattig hỏi thăm, nhà sản xuất phim kinh dị này nói rằng mẹ đang ở bệnh viện.

Tuy nhiên, khi cảnh sát điều tra, Fattig đã phải thừa nhận mẹ của ông qua đời hơn một năm trước và ông vẫn để xác mẹ trong nhà mình.



Trong một bộ phim kinh dị sản xuất năm 1960, nam diễn viên Anthony Perkins đã đóng vai chủ nhà trọ bị loạn thần kinh tên là Norman Bates, giết mẹ mình và giữ xác ướp của bà. Đạo diễn Fattig đã bị bắt do nghi ngờ giết người. Tuy nhiên, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và thấy rằng mẹ ông chết vì nguyên nhân tự nhiên.



Fattig còn là một nhà văn và một sử gia, người đã viết cuốn tiểu sử của luật sư Wyatt Earp. Trên trang facebook, Fattig có viết rằng mình là một fan hâm mộ của bộ phim Resident Evil, There will be blood và The Godfather.





