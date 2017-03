Sự thật ở thẩm mỹ viện "siêu tốc và không đau"

Xuất hiện trở lại sau vài tháng đi nghỉ dưỡng, Elaine Soh, sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, đã có một vẻ ngoài hoàn toàn mới, với chiếc cằm, mũi, vầng trán và đôi môi chứa đầy chất độn acid hyaluronic.

Tại quốc đảo Singapore, phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ này đang ngày càng phổ biến. Acid hyaluronic được áp dụng cho hầu hết các bộ phận trên gương mặt, từ môi, má, cho tới cằm, trán, giúp mang lại một vẻ ngoài trẻ trung và hấp dẫn. Quá trình này làm thay đổi các đường nét trên gương mặt châu Á, vốn bị các bác sĩ thẩm mỹ nhận định là "hơi mờ nhạt", trở nên sắc sảo và ấn tượng hơn.

Lý do khiến acid hyaluronic được sử dụng ngày càng rộng rãi là nhờ khả năng "chỉnh sửa nhanh chóng" của nó. Một bác sĩ được đào tạo bài bản và có tay nghề cao chỉ cần chưa đến nửa tiếng để đưa thứ acid này vào cơ thể bệnh nhân. Dấu vết của ca phẫu thuật chỉ là một vết sưng nhỏ và sẽ biến mất chỉ sau hai ngày, trong khi kết quả thì gần như có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Hot blogger Peggy Heng, một cô gái Singapore mê làm đẹp nhờ dao kéo, trong và sau phẫu thuật. Ảnh: Yahoo! Singapore

Trong khi đó, kỹ thuật chỉnh hình cằm và mũi truyền thống, với việc các bác sĩ phải sử dụng "chất độn" lấy từ chính mỡ hoặc sụn của cơ thể bệnh nhân, lại kéo dài và gây đau đớn hơn nhiều lần.

"Rất nhiều phụ nữ chỉ muốn một sự thay đổi nhỏ, như đôi mắt sâu hơn hay vầng trán cao hơn", bác sĩ Low của thẩm mỹ viện The Sloane Clinic, nói.

"Với suy nghĩ đó, nhiều cô gái tỏ ra không hề quan tâm tới rủi ro, thời gian nghỉ dưỡng sau khi phẫu thuật và chi phí cho những lần dao kéo. Không ít phụ nữ trẻ coi việc sử dụng chất độn như một lần thử nghiệm để có được diện mạo mới."

Một lần không đủ

Theo bác sĩ Low, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ The Sloane Clinic mỗi tháng trung bình đón từ 1.200 tới 1.500 phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20 tới thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi muốn một vẻ ngoài ấn tượng hơn nên đã bắt đầu với hai gò má. Nó trông khá ổn nên tôi đã quyết định làm tới bến. Cuối cùng, tôi đã chi khoảng 15.000 USD cho toàn bộ gương mặt mình", Elaine nói.

"Nếu nghĩ đơn giản nó chỉ là một mũi tiêm và tôi thậm chí không cần tới thuốc gây mê để giảm đau, thì việc này rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn nhận được kết quả vừa ý mà không cần can thiệp dao kéo thực sự", cô gái xinh đẹp nói, trước khi thừa nhận rằng công cuộc trùng tu nhan sắc này khá tốn kém. Elaine cho biết, cô không đủ tiền để tiếp tục sử dụng biện pháp này khi lượng chất độn cũ bị cơ thể hấp thụ hết sau một năm làm phẫu thuật.

Mất một vòng tham khảo, các phóng viên của Yahoo! Singapore nhận ra rằng, có nhiều mức giá khác nhau cho phương pháp làm đẹp này. Nếu là một thẩm mỹ viện ở khu ngoại ô, khách hàng chỉ mất 500 USD cho một lần "can thiệp", trong khi họ sẽ phải chi tới 2.000 USD nếu bước chân vào các cơ sở làm đẹp tại Orchard, con đường nổi tiếng của Singapore. 12 trong số 20 thẩm mỹ viện được phỏng vấn cho biết, đối tượng khách hàng chủ yếu của họ là những phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20, trong khi chỉ vài năm trước, những phụ nữ ra vào thẩm mỹ viện thường đã tứ tuần.

Chỉ cần tới gặp lễ tân và đề nghị "Tôi muốn sử dụng chất độn", các khách hàng sẽ nhanh chóng được đưa tới một phòng chờ cùng những lời hứa hẹn rằng mọi việc sẽ "nhanh tới mức bạn không kịp cảm nhận" và "chỉ bằng thời gian của một bữa trưa", cũng như lợi ích của "một chiếc mũi mới mà không cần phẫu thuật".

Tại một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ trên đường Orchard, người quản lý còn hồ hởi giới thiệu rất nhiều gói sản phẩm được thực hiện trong khoảng ba tháng để giúp khách hàng có một diện mạo hoàn toàn mới.

"Cô bắt đầu với chiếc mũi và cảm thấy hài lòng? Rồi cô sẽ muốn tiếp tục làm điều đó với đôi mắt, bộ ngực. Đừng lo lắng, chỉ cần thử một lần, và cô sẽ thấy ngay kết quả. Sự đau đớn cô phải chịu đựng hoàn toàn rất đáng giá", vị quản lý 40 tuổi nói.

Đừng tin những lời quảng cáo

Yahoo! Singapore cũng nói chuyện với 10 cô gái trẻ trong độ tuổi từ 18 tới 25. Tất cả đang sử dụng chất độn hoặc các phương pháp can thiệp mà không cần dao kéo. Ba người trong số họ cảm thấy như bị lừa bởi lời những quảng cáo "nhanh chóng và không đau đớn" từ các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

"Ngay cả với ba lớp kem gây tê, tôi vẫn không thể ngừng khóc khi bị bác sĩ dùng kim tiêm đưa chất độn vào môi", Lily Yap, 23 tuổi, một giám đốc quảng cáo, người thề sẽ không bao giờ đụng đến các sản phẩm này một lần nữa, nói.

"Cơn đau rất rõ ràng và từng chuyển động nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy như môi mình đang bị xé rách. Tôi không thể chịu nổi và phải yêu cầu bác sĩ dừng việc đó lại giữa chừng. Hậu quả là tôi phải chịu đựng một đôi môi mất cân đối và sưng phồng trong suốt 6 tháng. Điều đó khiến tôi rất xấu hổ. Khi mọi người thắc mắc, tôi phải nói dối rằng mình bị viêm răng và nó ảnh hưởng tới đôi môi", cô nói.

Khi được hỏi lý do khiến họ chọn cách sử dụng chất độn thay vì can thiệp theo cách thông thường, phần lớn các cô gái đều cho biết họ đã nghe nói đến phương pháp này từ các diễn đàn Internet và thông qua các blogger xinh đẹp, những người được "dao kéo" miễn phí để quảng cáo cho những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi chọn chất độn vì nghĩ rằng đó là cách can thiệp tốt nhất và có thể giấu kín với người ngoài. Vậy mà cuối cùng tôi lại phải tìm đủ lý do để che giấu những gì mình từng trải qua", cô than thở.

Theo Quỳnh Hoa (VNN / Yahoo! Singapore)