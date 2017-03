Sự thật về "ổ khủng bố" nguy hiểm nhất Pháp

Nhân viên an ninh Pháp canh gác lối vào garage ở Torcy, nơi cuộc đột kích chống khủng bố được thực hiện hôm 9/10. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát đã bắt giữ 12 người trong các cuộc đột kích cuối tuần qua và bắn chết một nghi phạm khi hắn nã đạn vào các sĩ quan. Năm người đã được trả tự do song 7 đối tượng còn lại vẫn đang bị giam giữ vì bị nghi thực hiện các hoạt động khủng bố.



Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều vật liệu chế tạo bom trong các cuộc đột kích vốn được thực hiện tiếp sau một vụ tấn công nhằm vào một cửa hàng của người Do Thái hồi tháng trước.



Hai đối tượng cũng bị nghi liên quan đến một mạng lưới những phần tử Hồi giáo muốn thực hiện thánh chiến ở nước ngoài, công tố viên Paris Francois Molins cho biết hôm 11/10. Ổ nhóm này, theo ông, "có thể là nguy hiểm nhất" mà nước Pháp từng chứng kiến sau tổ chức GIA đóng ở Algeria, nhóm tiến hành một loạt vụ tấn công những năm 1995-1996.



Ông Molins cho hay, các thành phần chất nổ được tìm thấy trong garage ở vùng ngoại ô Torcy của Paris đêm 9/10 có thể chế tạo được "cùng loại thiết bị nổ mà GIA sử dụng năm 1995". Cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn kali nitrat (potassium nitrate), lưu huỳnh, 5m dây cáp, đồng hồ báo động, các bóng đèn pha và một nồi áp suất mà có thể được sử dụng làm vỏ bom.



Trong vụ tấn công đẫm máu nhất của GIA nhằm vào nước Pháp năm 1995, tổ chức này đã giết chết 8 người và làm bị thương 100 người khác bằng một vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm Paris.



Theo công tố viên Molins, một trong các nghi phạm đóng vai trò là đầu mối liên lạc cho các chiến binh thánh chiến tương lai, trong khi một đối tượng khác từng tới hai nước Ai Cập và Tunisia.



Cảnh sát Pháp đã tiến hành tập kích tiếp sau một vụ tấn công vào một cửa hàng tạp phẩm ở vùng ngoại ô Sarcelles của Paris ngày 11/9 làm 1 người bị thương. Người đàn ông được cho là đã tổ chức cuộc tấn công, Jeremie Louis-Sidney, 33 tuổi, đã bị bắn chết tại nhà ở Strasbourg hôm 6/10 trong khi đọ súng với cảnh sát. Là một cựu tù nhân với tội danh buôn bán ma túy, Louis-Sidney mới đây đã cải sang đạo Hồi.



Các nhà chức trách Pháp hiện đang trong tình trạng báo động cao về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố kể từ khi một người Pháp theo đạo Hồi, Mohamed Merah, giết chết 3 học sinh Do Thái, một giáo sĩ Do Thái và ba lính nhảy dù ở trong và xung quanh Toulouse trước khi bị bắn chết trong một cuộc bao vây của cảnh sát nhằm vào căn hộ của ông ta.



Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ có "tổng động viên toàn đất nước để chống lại tất cả các mối đe dọa khủng bố".

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC)