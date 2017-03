Tại sao thế giới không tận thế ngày 21/12/2012?

Các chuyên gia tin rằng 2012 chỉ là một năm nữa.

Tuy nhiên, các nhà thiên văn học và cả các chuyên gia về lịch sử Mesoamerican cho rằng, sự khải huyền của người Maya nhiều khả năng chỉ là một ngày nữa trong chuỗi dài những ngày tưởng là tận thế nhưng không phải.



Theo Bộ lịch Long Count của người Maya, ngày đông chí của năm 2012 - 21/12/2012 - là kết thúc của b'ak'tun, một chu kỳ 144.000 ngày vốn đã lặp lại 12 lần kể từ ngày tạo ra Maya thần thoại. B'ak'tun mà sẽ kết thúc vào năm 2012 là thứ 13, khép lại một chu kỳ tạo thành 5.200 năm đầy đủ.



Bởi vì ngày kết thúc này, một số dự đoán đã ra đời gắn với ngày 21/12, từ dự đoán về tận thế do va chạm với một hành tinh tới khởi đầu của một kỷ nguyên thế giới mới. Nhưng các sử gia và các nhà thiên văn học đều không tin lắm vào những dự đoán này.



Giải mã lịch của người Maya



Theo các nhà khảo cổ học, thực tế không phải người Maya liên hệ điểm kết của b'ak'tun thứ 13 với ngày tận thế. Viện Nhân loại học và Lịch sử quốc gia Mexico cho rằng, khi người Cơ đốc-Do thái bắt đầu giải mã chữ viết Maya, các khái niệm đã có từ trước của họ về sự khải huyền và tận thế đã khiến họ liên tưởng các chu kỳ lịch Maya với ngày tận thế.



"Rất nhiều thần thoại về ngày tận thế là kết quả của thuyết mạt thế Cơ đốc do các nhà truyền giáo dòng thánh Fran-xít đưa ra", John Hoopes, một học giả về lịch sử Maya tại trường Đại học Kansas, nói với báo LiveScience.



Theo ông Hoopes, các học giả về Maya vẫn tranh cãi về mức độ chính xác mà người Maya giải thích về sự kết thúc chu kỳ lịch của họ, mặc dù nhiều người cho rằng họ đã thấy trước đó là một sự khởi đầu mới.



Dị thường Thiên văn học



Nhiều viễn cảnh được đưa ra về ngày tận thế năm 2012 dính dáng đến hiện tượng thiên văn học: Một hành tinh, các cơn bão mặt trời hoặc một sự thẳng hàng của các hành tinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học NASA nói rằng đó không phải là những mối đe dọa thật sự.



Một giải thuyết cho rằng, một thực thể có tên gọi "Hành tinh X" hoặc "Nibiru" sẽ va phải Trái đất trong năm 2012, làm tiêu tan trái đất của chúng ta. Vấn đề duy nhất với giả thuyết này? Nibiru là chuyện bịa.



"Không có bằng chứng cho thấy Nibiru tồn tại", trích lời Don Yeomans, giám đốc Văn phòng Chương trình Vật thể gần Trái đất của NASA thuộc Phòng thí nghiệm Jet Propulsion ở Pasadena, California, tại một buổi nói chuyện ngày 8/12.



Theo Yeomans, các giả thuyết rằng Nibiru đang ẩn phía sau Mặt trời không có ý nghĩa gì. "Chúng ta lẽ ra đã thấy nó từ nhiều năm trước", ông nói.



Tương tự, Yeomans cho rằng, không có một sự sắp thẳng hàng nào của các hành tinh hoặc các bất thường về thiên văn học khác được đặt ra cho ngày 21/12/2012.



Mặt trời nổi bão



Có một giả thuyết tận thế dựa vào một chút khoa học liên quan tới Mặt trời. Sau nhiều năm tương đối yên bình, hoạt động điện từ trên bề mặt Mặt trời đang nóng dần lên, theo NASA. Một số người lo sợ rằng một sự bùng lóe khổng lồ của Mặt trời sẽ nhận chìm Trái đất hoặc nếu không thì cũng hủy diệt con người chúng ta.



Nhưng sự bùng nổ hoạt động đó là đặc tính của Mặt trời - Daniel Baker, giám đốc Phòng thí nghiệm về Vật lý học không gian và khí quyển thuộc trường Đại học Colorado ở Boulder, giải thích trong một buổi nói chuyện tại cuộc gặp thường niên của Liên hiệp Địa vật lý Mỹ trong tháng này.



"Mặt trời trải qua một quãng thời gian hoạt động xấp xỉ 11 năm", ông Baker cho biết. "Nó chuyển từ các trạng thái cực yếu sang các trạng thái cực đại".



Mặt trời vẫn tĩnh lặng thậm chí ở các chuẩn tối thiểu trong những năm gần đây, theo ông Baker. Trạng thái cực đại sắp tới - dự kiến sẽ lên đỉnh điểm trong năm 2013, không phải 2012 - được cho là ở mức thông thường. Con người đã thực sự chú ý đến các cơn bão mặt trời, loại bão có thể phá vỡ những liên lạc vệ tinh và các đường dây điện trên Trái đất. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp có thể sẵn sàng đón bão mặt trời, và đó là lý do các cơ quan như NOAA (Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ) có các trung tâm mà công việc duy nhất của họ là dự đoán sự xuất hiện của những cơn bão này.



Nhiều ngành khác nhau cũng điều chỉnh theo những cách khác nhau, theo Rodney Viereck thuộc Trung tâm Môi tường Không gian của NOAA. Các hãng hàng không thường dựa vào liên lạc vệ tinh sẽ bay theo các vĩ độ cho phép các dạng liên lạc thay thế. Các ngành phụ thuộc vào công nghệ Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) sẽ hoãn các hoạt động chủ chốt. Các đường dây điện được điều chỉnh điện áp để xử lý các dao động điện từ.



2012: Chỉ là một năm nữa



Cuối cùng, nhiều giả thuyết tràn lan trên mạng về một hiện tượng khoa học nữa và sự khải huyền của năm 2012: Một sự đảo lộn các cực nam châm trên trái đất.



Những người tin vào giả thuyết này lo ngại rằng một sự thay đổi của từ trường trái đất sẽ đưa nền văn minh trở lại thời kỳ Đồ Đá, hoặc có lẽ là phá hủy mọi sự sống trên hành tinh này, bằng cách làm rơi rào chắn từ trường chống bức xạ xuống từ vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà khoa học NASA nói rằng loài người có thể bình yên.



Theo NASA, cứ 200.000-300.000 năm, từ trường của Trái đất lại đảo ngược một lần, mặc dù hiện thời chúng ta đã trải qua được hơn 2 lần mà không gặp phải một thay đổi nào.



Tuy nhiên, những lần đó không xảy ra trong chốc lát, theo NASA. Chúng xảy ra trong hàng trăm nghìn năm. Lần đảo ngược cuối cùng xảy ra cách đây 780.000 năm và dữ liệu hóa thạch cho thấy không có dấu hiệu của bất kỳ sự phá vỡ nào về sự sống.

