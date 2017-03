Tài tử ‘huyền thoại’ Harrison Ford gặp tai nạn máy bay

Tờ báo Us Weekly đưa tin, ông Ford có rất nhiều vết thương ở đầu và chảy rất nhiều máu. Báo cáo ban đầu cho biết Ford đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các cơ quan y tế sau đã hạ độ nghiêm trọng xuống chỉ còn mức “trung bình”.



Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, Harrison Ford, nay đã 72 tuổi, đã lái một chiếc máy bay 2 chỗ ngồi cổ điển trước khi gặp tai nạn. Ông được hãng tin TMZ tiết lộ là một “phi công lão làng”.

Hiện trường vụ tại nạn ngày 5-3 vừa qua (nguồn: NBC News)

Báo cáo công bố Ford đã được hai bác sĩ đang chơi gôn cấp cứu ngay trên hiện trường vụ tai nạn tại Venice, một khu vực của Los Angeles. Ông sau đó được chuyển tới bệnh viện UCLA để điều trị tại khu vực Chấn thương Cấp độ 1. Ông rời hiện trường trong tình trạng “tỉnh táo”.



Tài tử "huyền thoại" Harrison Ford nay đã 72 tuổi

Chiếc may bay rơi không lâu ngay sau khi cất cánh từ sân bay Monica, Cục Hàng không Liên Bang cho biết. Sở Cứu Hỏa Los Angeles cũng thông báo rằng Ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ điều tra kĩ vụ tai nạn. Cục Hàng không Liên Bang hiện đang có mặt tại hiện trường và hợp tác cùng Ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Ngôi sao phim loạt phim bom tấn “Indiana Jones” và “Chiến tranh giữa các vì sao” được biết đã phải đáp máy bay khẩn cấp hai lần trước đây. Lần đầu tại Nebraska năm 2000, lần thứ hai ở Los Angeles trong một lần tập bay năm 2009, theo như tờ US Weekly đưa tin.