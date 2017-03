Tấm ảnh giả mạo gây sốc

Tấm ảnh màu của Playboy (trên) và tấm ảnh đã chỉnh sửa của TMZ

Tấm ảnh được phỏng đoán là cuộc du hí trên Địa Trung Hải vào tháng 8-1956. Một số người tỏ ra rành rẽ lịch sử còn nói rằng vị tổng thống tài hoa bạc mệnh của nước Mỹ từng có lần đề cập chuyến đi nghỉ trên biển với người em Ted Kennedy, thượng nghị sĩ George Smathers và một số phụ nữ trẻ. Rồi người ta lại gán ghép cho rằng chuyến đi này diễn ra vào lúc vợ của JFK đang bụng mang dạ chửa và phải nhập viện khi chồng không kịp về.

Sự việc được đẩy lên đến mức có bình luận cho rằng nếu tấm ảnh về vụ ăn chơi này được công bố sớm thì sự nghiệp chính trị của thượng nghị sĩ JFK chắc chắn sẽ tiêu tan trước cuộc bầu cử năm 1960 và lịch sử nước Mỹ cũng như của thế giới có thể đã sang trang khác.

May mắn là ngay lập tức có nhân chứng và vật chứng lên tiếng khẳng định tấm ảnh trên chỉ là đồ giả. Nhiếp ảnh gia Larry Dale Gordon của tạp chí Playboy đã kịp trả lời phỏng vấn để trấn an dư luận: ông là tác giả của tấm ảnh. Quan trọng hơn, theo ông, tấm ảnh nằm trong loạt ảnh màu chụp vào tháng 11-1967 tại đảo Petit Rameau thuộc quần đảo Grenadines. Nhân vật nam trong ảnh chỉ là một người mẫu và có thể do chụp từ xa nên có gương mặt hao hao JFK. Ông thậm chí còn cho rằng trang web TMZ đã sử dụng kỹ thuật số để biến tấm ảnh thành đen trắng và làm nó nhàu nhĩ cho phù hợp với câu chuyện gây sốc.

Cuối cùng thì “tấm ảnh có thể thay đổi lịch sử” đã trả về đúng chỗ của nó: trang web TMZ thừa nhận đó là tấm ảnh của Playboy được chụp năm 1967!

Theo N.QUÂN (TTO)