Tàu điện ngầm Trung Quốc bị nghi chứa chất gây ung thư

Công ty đường sắt quốc gia KiwiRail (New Zealand) cho biết họ đã ngừng sử dụng 40 tàu điện ngầm mua của tập đoàn CNR hồi cuối tuần qua vì nghi vấn các phương tiện vận chuyển này chứa chất gây ung thư.

Giám đốc điều hành tập đoàn KiwiRail Peter Reidy đã thông báo về mối nguy hiểm đến từ tàu điện ngầm Trung Quốc cho các nhân viên công ty, đồng thời hủy bỏ lịch trình của 40 chiếc tàu kể trên cho tới khi có kết luận rõ ràng.

Tập đoàn KiwiRail cho biết dịch vụ đường sắt New Zealand sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự cố amiăng của Trung Quốc. Ảnh: The New Zealand Herald