Tàu Voyager 1 sắp ra khỏi Hệ Mặt trời

Vị trí của Voyager 1 trong không gian - Ảnh: NAS Vị trí của Voyager 1 trong không gian - Ảnh: NAS



Theo ANH DUY (TT/Daily Mail, NASA)



Vành nhật quyển là một “bức tường” hình thành từ các hạt mang điện do gió Mặt trời va chạm với vùng không gian bên ngoài vũ trụ tạo nên. Nó bao phủ xung quanh hệ Mặt trời, tạo thành một trường điện từ ngăn cản các tia vũ trụ độc hại đồng thời cũng là lớp ngoài cùng của Hệ Mặt trời mà chưa từng có một thiết bị nhân tạo nào vượt qua. Tờ Daily Mail nhận định: “Tàu Voyager 1 đến được đây đã đánh dấu bước tiến vĩ đại trong lịch sử thám hiểm không gian của nhân loại”.Việc tàu Voyager 1 vượt qua được vành nhật quyển đồng nghĩa với việc nó sẽ ra khỏi Hệ Mặt trời để tiến vào vùng không gian vũ trụ bao la. Tuy nhiên, theo NASA, việc này sẽ mất vài tháng đến vài năm. Hiện tàu Voyager 1 đang cách Trái đất 18 tỉ km và di chuyển với tốc độ 10km/giây.Voyager 1 mang theo bức thông điệp của nhân loại được khắc trên một đĩa hợp kim vàng và nikel gắn vào thân tàu. Nó chứa các thông tin chọn lọc về những nền văn hóa, con người, hình ảnh Trái đất... với hi vọng trong tương lai một nền văn minh khác ngoài vũ trụ sẽ đọc được. Vì thế, sự kiện Voyager 1 sắp ra khỏi Hệ Mặt trời gây háo hức cho các nhà khoa học khi tham vọng “gặp người ngoài hành tinh” được rút ngắn và những dữ liệu quý giá do Voyager 1 gửi về sẽ mở rộng kiến thức của nhân loại về vũ trụ ngoài kiến thức đã biết về “ao nhà” là Hệ Mặt trời.Dự kiến, Voyager 1 sẽ kết thúc sứ mạng thám hiểm của mình vào năm 2025 khi cạn kiệt nguồn năng lượng hoạt động.