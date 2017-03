Taxi ở London được xếp hạng tốt nhất thế giới

Đây là năm thứ ba liên tiếp London được nhận vinh dự này.



Hãng Hotels.com bình chọn dịch vụ taxi dựa trên các tiêu chí như mức độ sạch sẽ, an toàn, thân thiện, giá cước, mức độ sẵn có và hiểu biết của tài xế về địa hình.



Theo bản báo cáo, 59% số khách du lịch trên khắp thế giới, chiếm tỷ lệ cao nhất trong cuộc điều tra, bình chọn những chiếc taxi đen ở London xứng đáng là taxi của thế giới.



Xếp vị trí tiếp theo là New York và Tokyo, với tỷ lệ bình chọn thấp hơn nhiều, lần lượt là 27% và 26%.



Thành phố Berlin của Đức và Bangkok của Thái Lan cũng lọt vào tốp 5 thành phố có dịch vụ taxi tốt nhất thế giới. Còn nếu tính trong tốp 10 thì còn có Madrid, Copenhagen, Dublin, Frankfurt và Paris.



Đi bằng xe taxi là một trong những cách trải nghiệm đầu tiên một du khách đến một thành phố mới. Và thực tế taxi là cách phổ biến nhất để đi từ sân bay đến khách sạn.



Một số điều thú vị trong cuộc điều tra:



Tài xế taxi ở London là những người thân thiện nhất thế giới. Họ cũng là người thuộc đường nhất. Dịch vụ taxi ở đây đắt nhất, nhưng cũng là an toàn nhất thế giới.



Tài xế taxi ở Paris và New York là những người khiếm nhã nhất thế giới. Trên mặt họ không có đến một…nụ cười.



Tài xế ở Roma là những người lái xe kém nhất thế giới.



New York là thành phố có sẵn taxi nhất thế giới.





Theo Ngân Hà (VNN/ Etravelblackboard)