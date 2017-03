Thâm nhập một thiên đường tình dục

Hàng ngàn du khách Arập từ các nước vùng Vịnh đổ xô tới Lebanon mỗi mùa hè. Những người đàn ông Arập dường như ngày càng bị thu hút trước các cơ hội gắn mình với ngành du lịch tình dục đang phát triển ở nước này.



Một khách làng chơi trả tiền phục vụ cho gái bán dâm

tại một nhà thổ ở Beirut. (Ảnh: Getty Images)



Thoả mãn mọi nhu cầu

Điểm đến của khách làng chơi

Theo Thanh Bình (VNN/ DPA)



Lebanon từ lâu đã nổi tiếng là chiều được mọi khao khát: đây là nơi du khách Arập có thể phá vỡ những điều cấm kỵ mà họ phải tuân thủ ở đất nước của mình. Một số người chỉ muốn chút tự do nào đó. Hind, một cô gái Arập Xêút 18 tuổi, đã trải qua kỳ nghỉ hè ở Lebanon, tận hưởng cơ hội được khoe đôi môi tô son mọng đỏ, đôi mắt to đen láy qua tấm mạng đen mỏng.Lúc nửa đêm, Hind lái một chiếc xe địa hình 3 bánh đi xuyên qua các khu phố chính đông đúc của Aley, một thị trấn cách Beirut 30km và tập trung hầu hết các nhà hàng, quán cà phê đông nghịt du khách Vùng Vịnh cũng như những người Lebanon xa xứ. "Đối với tôi, đây là sự tự do hoàn toàn. Tôi có thể gặp gỡ mọi người cũng như tận hưởng cuộc sống ban đêm", Hind tiết lộ.Tuy nhiên, phần lớn ngành công nghiệp du lịch đang phát triển này vẫn đang tập trung thoả mãn nhu cầu tình dục của nam giới. Một người đàn ông xin giấu tên từ Arập Xêút nhận xét: "Beirut có đời sống tốt, thời tiết đẹp, dịch vụ tuyệt hảo và hầu hết các cô gái thật xinh đẹp". Phụ nữ Lebanon, với tính cách cởi mở, yêu đời và hầu hết có diện mạo châu Âu thời thượng, đã trở thành trung tâm lôi cuốn nhiều du khách Arập hơn tới đất nước họ trong vài năm trở lại đây.Một trong những điểm nóng nhất cho du lịch tình dục là Maameltein, quận đèn đỏ của Lebanon, nằm cách thủ đô Beirut 20km về phía bắc. Đó là nơi lý tưởng để các du khách Arập có thể xem những phụ nữ xinh đẹp đến từ Belarus, Ukraine và Romania trình diễn khoả thân trên sân khấu. Một đêm "vui vẻ" cùng một trong các vũ nữ quyến rũ ấy có thể tiêu tốn tới 1.000 USD.Một chủ chứa ở Maameltein tự xưng là Carlos, tiết lộ tại quận đèn đỏ này "không bao giờ thiếu gái" do nguồn cung dồi dào ở địa phương hoặc từ châu Âu. "Giá cả đa dạng. Các cô gái Đông Âu được trả giá cao nhất, sau đó tới các cô người Lebanon, rồi mới đến các cô người Iraq. Vào mùa hè, khách hàng chính của chúng tôi là những người đàn ông đến từ Arập Xêút, Kuwait và những quốc gia Vùng Vịnh khác. Trong khi đó, vào mùa đông, chúng tôi sẽ đón nhiều khách hàng người Lebanon hơn", Carlos cho biết.Ở cái tuổi gần 50, Carlos được đánh giá là chủ chứa tốt nhất ở Maameltein, luôn thoả mãn nhu cầu của các khách hàng chủ yếu là những người đàn ông Arập Xêút giàu có.Tham quan Maameltein cùng với Carlos, bạn có thể tận mắt chứng kiến hàng chục chiếc xe hơi chở những du khách Vùng Vịnh trẻ hoặc trung niên lượn khắp khu vực để "tìm mồi ngon" như lời của chủ chứa sành sỏi này. Trong lúc dạo quanh, Carlos liên tục nhận được cuộc gọi của các khách hàng. "Bạn của tôi, tôi cần 3 cô Ukraine và 1 cô Lebanon để dự tiệc tối nay tại nhà riêng của tôi", Carlos nhại lại lời một khách hàng mà anh ta nói là đến từ Arập Xêút tới."Đơn đặt hàng này sẽ ngốn chi phí "khoảng 5.000 - 6.000 USD mỗi tối vì nó được phục vụ tận nhà", Carlos nói, rồi châm lửa một điếu xì gà to.Ở những nơi khác, nhiều gái bán hoa là phụ nữ Iraq chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ và coi mãi dâm là một cách kiếm tiền dễ dàng. "Tôi đã bỏ chạy tới Lebanon cùng với mẹ và chị gái sau cuộc chiến ở Iraq, khi cha và hai em trai của tôi đều bị giết hại", một gái bán hoa tự nhận là Noura bộc bạch. "Chúng tôi đã chẳng có một xu dính tui, vì vậy chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây".Noura, mẹ và chị gái cô làm việc tại 3 quán bar khác nhau. "Tôi biết đây không phải là một công việc tốt nhưng chúng tôi muốn sống và đây là cách dễ nhất để tồn tại", cô gái nói vội trước khi vẫy chào tạm biệt vì khách hàng của mình đã tới.Chủ chứa của Noura, người tự nhận là Kamal, cho hay các phụ nữ Iraq nhận thấy rằng "đây là phương cách duy nhất của họ để sống sót, đặc biệt nếu họ không được đào tạo hoặc có kỹ năng nghề nào khác để nuôi sống bản thân". Khi được hỏi về giá của một phụ nữ Iraq, Kamal đáp: "Nếu họ là trinh nữ và đó là lần đầu tiên của họ, tôi có thể kiếm được một giá hời: khoảng 1.000 - 1.500 USD. Nếu họ đã từng trải, giá khi đó sẽ vào khoảng 400 - 500 USD". Đối với phụ nữ Lebanon, "chúng tôi chỉ bán họ cho khách nước ngoài vì sợ rằng ngày nào đó gia đình của họ sẽ biết về bí mật nghề nghiệp của con em mình. Tôi có thể nói với bạn đây là một mùa làm ăn bội thu trong năm đối với chúng tôi", Kamal khẳng định trước khi lái xe đi.Mại dâm ở Lebanon diễn ra ngấm ngầm sau khi nước này ban hành một luật cấm các nhà thổ năm 1998. Giấy phép hoạt động hợp pháp chỉ được cấp giới hạn cho những nơi có trình diễn sex show. Nhiều nhóm hoạt động xã hội ở địa phương đã bắt đầu tiếp cận với những cô gái trẻ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục. Tổ chức Dar al-Amal hay còn gọi là "Ngôi nhà hy vọng" được thành lập năm 1969 với sứ mệnh chính là giúp đỡ trẻ em và ngưới lớn "phục hồi nhân phẩm và tìm lại ý nghĩa cuộc sống" sau khi rời bỏ nghề bán dâm."Trước đây, các nhà chứa thường được chính quyền giám sát chặt chẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Lộn xộn. Sự trỗi dậy của ngành công nghiệp tình dục ở Lebanon là một hiểm hoạ đối với xã hội Lebanon cũng như danh tiếng của đất nước này trong thế giới A rập và châu Âu", Hoda al-Kara - lãnh đạo tổ chức Dar al-Amal bình luận.