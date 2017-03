Tham quan nhà tù không lính gác

Được biết, San Pedro là trại giam lớn nhất tại La Paz, Bolivia, nơi cư ngụ của hơn 1.500 tù nhân. Họ được tự do sống cùng gia đình và mua bất cứ thứ gì mà không lo bị cai ngục kiểm tra. Thực tế, không hề có lính gác trong đại nhà tù này. Cảnh sát không can thiệp vào các vấn đề của tù nhân, những người được kỳ vọng là sẽ giải quyết chuyện của họ với sự giúp đỡ của những người đại diện được bầu một cách dân chủ.

Nhà tù San Pedro được chia là 8 khu vực từ những nơi tồi tàn nhất tới khu La Posta sang trọng, nơi các tù nhân có thể trả tiền để có được một chỗ ở rộng rãi hơn với phòng tắm riêng, bếp ăn, truyền hình cáp và cả bồn tắm jacuzzi.

Tuy nhiên, số tiền để mua một trong những phòng giam sang trọng như vậy có thể lên tới 1.000-1.500 USD. Hầu hết các tù nhân và gia đình họ đều sống trong những phòng giam đơn chật chội.

Mặc dù các nhà chức trách để tù nhân tương đối tự do nhưng họ lại phải trả tiền thuê phòng giam, cho dù đó là một nơi chật hẹp hay bẩn thỉu. Vì vậy để có tiền thuê phòng, hầu hết họ phải làm việc giống như những người bình thường ở bên ngoài. Một vài người bán rau xanh, một số người làm việc tại cửa hàng thực phẩm hay làm nghề thợ mộc, thợ cắt tóc...

Ban ngày, San Pedro trông không khác gì một khu phố nghèo nàn nằm cạnh thành phố La Paz, với những người đàn ông đi làm việc, trẻ con chạy nhảy trên đường và phụ nữ ở nhà làm nội trợ. Có khoảng 200 đứa trẻ sống cùng với cha chúng trong nhà tù này và mặc dù nhiều người nói rằng đây không phải là nơi phù hợp để nuôi dạy một đứa trẻ nhưng các gia đình tù nhân lại cho rằng họ cảm thấy ở San Pedro tốt hơn là những đường phố La Paz, nơi họ sẽ bị phân biệt đối xử.

Sự thật là không có lính canh bên trong nhà tù San Pedro và các nhà chức trách không can thiệp trừ khi có bạo động lớn nhưng nơi này không phải là một địa ngục vô luật lệ. Có một hệ thống pháp luật và quy tắc được chính những tù nhân đề ra và nếu ai vi phạm thì sẽ chịu sự trừng phạt từ các tù nhân khác, thậm chí có thể bị giết. Và về đêm, nhà tù ở Bolivia không phải là nơi an toàn nhất thế giới. Các tù nhân ăn trộm đồ của người khác và có thể đánh nhau bằng dao mà không sợ có sự can thiệp từ bên ngoài. Hàng tháng tại đây có vài trường hợp tử vong vì "tai nạn" như có vẻ như điều này không ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của các tù nhân.

Những câu chuyện về tự do ở nhà tù tại La Paz đã nhanh chóng phổ biến trên mạng Internet và các du khách đã bắt đầu đổ tới nơi bất thường này. Nhiều người đã phải trả khoảng 25 USD cho một chuyến tham quan và một vài tù nhân có ảnh hưởng đã tự tổ chức các hoạt động du lịch cũng như kiếm được món hời từ việc làm này.

Tuy nhiên cũng có những tin đồn về những khách du lịch tới nhà tù San Pedro với mục đích duy nhất là mua cocain do các tù nhân sản xuất. Các nhà chức trách cuối cùng đã quyết định can thiệp và chấm dứt các tour du lịch tới San Pedro từ năm 2009. Tuy nhiên, hiện thân nhân của các phạm nhân ở đây vậy có thể tới ở và rời đi nếu họ muốn.

